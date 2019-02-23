Стало відомо, які іноземні бренди відкриють магазини в Україні цього року
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На зміну російським роздрібним монстрам приходять європейські
Український ринок як і раніше залишається цікавий для іменитих транснаціональних компаній.
Так, за даними Української торговельної гільдії (UTG), за підсумками 2018 року в Україні вперше відкрилися або повернулися на наш ринок такі бренди:
- DeFacto (Туреччина).
- KOTON (Туреччина).
- H & M (Швеція).
- Gerry Weber (Німеччина).
- Baldessarini (Німеччина).
- Zara Home (Іспанія).
- Kilian (Франція).
- AllSaints (Великобританія).
- PennyBlack (Італія).
- Tru Trussardi (Італія).
- Laurel (Німеччина).
- Polo Ralph (Loren США).
- TrollBeats (Данія).
- Livly (Швеція).
- XTI (Іспанія).
У 2019 очікують на відкриття:
- Ikea (Товари для дому).
- Decathlon (Спортивний одяг).
- The North Face (Спортивний одяг).
На ринку вже декількох років зберігаються дві ключові різновекторні тенденції, кажуть експерти.
«Падіння споживчих настроїв в країнах ЄС, висока конкуренція, зниження маржі і зростання зарплат призводять до збільшення обсягів товарних запасів, змушують великих транснаціональних ритейлерів шукати нові ринки збуту і стимулюють до відкриття магазинів на нових ринках. І Україна, як найбільша країна за площею в Європі і №7 по чисельності населення стає ласим шматочком для транснаціональних компаній. Наприклад, ми в топ-20 країн для експансії міжнародних рітейлерів, незважаючи на низку існуючих в регіоні політичних і макроекономічних проблем. І друге: натягнуті відносини з РФ провокують припинення операційної діяльності і вихід з комерційних об'єктів російських операторів, що активно розвивалися. Це призводить до скорочення і без того обмеженого асортименту мереж національного масштабу», - розповів UBR.ua керівник департаменту стратегічного консалтингу UTG Костянтин Олійник.
Раніше повідомлялося, що мережа магазинів одягу Monton закриває українські магазини з 1 березня через низькі показники продажів.