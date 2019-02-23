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    Стало відомо, які іноземні бренди відкриють магазини в Україні цього року

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    Цього року на український ринок планує вийти шведська Ikea - Стало відомо, які іноземні бренди відкриють магазини в Україні цього року
    Цього року на український ринок планує вийти шведська Ikea

    На зміну російським роздрібним монстрам приходять європейські

    Український ринок як і раніше залишається цікавий для іменитих транснаціональних компаній.

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    Так, за даними Української торговельної гільдії (UTG), за підсумками 2018 року в Україні вперше відкрилися або повернулися на наш ринок такі бренди: 

    • DeFacto (Туреччина).
    • KOTON (Туреччина).
    • H & M (Швеція).
    • Gerry Weber (Німеччина).
    • Baldessarini (Німеччина).
    • Zara Home (Іспанія).
    • Kilian (Франція).
    • AllSaints (Великобританія).
    • PennyBlack (Італія).
    • Tru Trussardi (Італія).
    • Laurel (Німеччина).
    • Polo Ralph (Loren США).
    • TrollBeats (Данія).
    • Livly (Швеція).
    • XTI (Іспанія).

    У 2019 очікують на відкриття:

    • Ikea (Товари для дому).
    • Decathlon (Спортивний одяг).
    • The North Face (Спортивний одяг).

    На ринку вже декількох років зберігаються дві ключові різновекторні тенденції, кажуть експерти.

    «Падіння споживчих настроїв в країнах ЄС, висока конкуренція, зниження маржі і зростання зарплат призводять до збільшення обсягів товарних запасів, змушують великих транснаціональних ритейлерів шукати нові ринки збуту і стимулюють до відкриття магазинів на нових ринках. І Україна, як найбільша країна за площею в Європі і №7 по чисельності населення стає ласим шматочком для транснаціональних компаній. Наприклад, ми в топ-20 країн для експансії міжнародних рітейлерів, незважаючи на низку існуючих в регіоні політичних і макроекономічних проблем. І друге: натягнуті відносини з РФ провокують припинення операційної діяльності і вихід з комерційних об'єктів російських операторів, що активно розвивалися. Це призводить до скорочення і без того обмеженого асортименту мереж національного масштабу», - розповів UBR.ua керівник департаменту стратегічного консалтингу UTG Костянтин Олійник.

    Раніше повідомлялося, що мережа магазинів одягу Monton закриває українські магазини з 1 березня через низькі показники продажів.

     

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