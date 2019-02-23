Стало відомо, які іноземні бренди відкриють магазини в Україні цього року



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Цього року на український ринок планує вийти шведська Ikea

На зміну російським роздрібним монстрам приходять європейські

Український ринок як і раніше залишається цікавий для іменитих транснаціональних компаній.

Так, за даними Української торговельної гільдії (UTG), за підсумками 2018 року в Україні вперше відкрилися або повернулися на наш ринок такі бренди:

DeFacto (Туреччина).

KOTON (Туреччина).

H & M (Швеція).

Gerry Weber (Німеччина).

Baldessarini (Німеччина).

Zara Home (Іспанія).

Kilian (Франція).

AllSaints (Великобританія).

PennyBlack (Італія).

Tru Trussardi (Італія).

Laurel (Німеччина).

Polo Ralph (Loren США).

TrollBeats (Данія).

Livly (Швеція).

XTI (Іспанія).

У 2019 очікують на відкриття:

Ikea (Товари для дому).

Decathlon (Спортивний одяг).

The North Face (Спортивний одяг).

На ринку вже декількох років зберігаються дві ключові різновекторні тенденції, кажуть експерти.

«Падіння споживчих настроїв в країнах ЄС, висока конкуренція, зниження маржі і зростання зарплат призводять до збільшення обсягів товарних запасів, змушують великих транснаціональних ритейлерів шукати нові ринки збуту і стимулюють до відкриття магазинів на нових ринках. І Україна, як найбільша країна за площею в Європі і №7 по чисельності населення стає ласим шматочком для транснаціональних компаній. Наприклад, ми в топ-20 країн для експансії міжнародних рітейлерів, незважаючи на низку існуючих в регіоні політичних і макроекономічних проблем. І друге: натягнуті відносини з РФ провокують припинення операційної діяльності і вихід з комерційних об'єктів російських операторів, що активно розвивалися. Це призводить до скорочення і без того обмеженого асортименту мереж національного масштабу», - розповів UBR.ua керівник департаменту стратегічного консалтингу UTG Костянтин Олійник.

Раніше повідомлялося, що мережа магазинів одягу Monton закриває українські магазини з 1 березня через низькі показники продажів.