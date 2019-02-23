30% українців не цікавляться політикою. Соціолог вважає це ознакою здорового суспільства



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Соціолог Катерина Іващенко: В цілому у нас не дуже політизоване населення Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Катерина Іващенко: Громадяни України стають свідомішими споживачами політичної інформації

Соціолог Катерина Іващенко вважає, що в цілому в Україні не дуже політизоване населення. Про це вона сказала в інтерв'ю «Главкому». «Дослідження Інституту соціології НАНУ «Українське суспільство» проходить з 92-го року, – там ставляться одні й ті самі питання з вибіркою 1800 респондентів. І можемо пересвідчитись, що з 90-х років і понині 30% респондентів абсолютно не цікавляться політикою», - зауважила вона.

Експерт звертає увагу, що ніякі Майдани на цю цифру не впливають.

«Абсолютно (не впливають). Друга цифра: всередині 90-х десь 30%, а нині 17% цікавляться, але ще не визначились, що ж їм подобається в політиці, які саме течії. Те, що таких людей стає менше, означає, що громадяни стають свідомішими споживачами політичної інформації. Також ще з 90-х років в нашому дослідженні кількість членів партій не перевищує 3%, але до 30% готові брати участь в виборчих кампаніях – збирати підписи, виходити на демонстрації. Але в цілому у нас не дуже політизоване населення», - зауважила соціолог.

На питання «Главкома», чи помічають соціологи якісь сталі особливості українського суспільства, які пояснюють його хвороби, Іващенко відповіла, що в Україні достатньо здорове суспільство.

«В контексті Східної Європи у нас все нормально – у нас, плюс-мінус, достатньо здорове суспільство. Україна є навіть більш освіченою за багато європейських країн, і наявність цього величезного людського потенціалу дає оптимізм. Бідність, звісно, нас дещо збиває – в українців дуже низькі доходи, і це нас відрізняє від колишніх країн соцтабору. Але це тимчасова трудність, а не вроджена вада розвитку», - резюмувала соціолог.

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