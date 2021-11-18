Шахраї вимагали гроші від київських підприємців, прикриваючись «зв’язками в СБУ»

Аферисти пропонували підприємцям допомогу у «вирішенні питань»

Співробітники Служби безпеки України викрили шахраїв, які, прикриваючись неіснуючими зв’язками в СБУ та Офісі генерального прокурора, шантажували київських підприємців. Лише з одного «потерпілого» зловмисники виманили $39 тис. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Як встановило слідство, у вересні поточного року адвокатка, представляючись головою громадської організації «Антикорупційний комітет при президентові України», запропонувала директору одного з київських підприємств свою допомогу у вирішенні питань, зокрема, з перевіркою, проведеною в підконтрольному йому закладі.

Жінка повідомила підприємцю, що нібито співпрацює зі Службою безпеки України і може організувати підтримку з усіх питань під контролем її співробітників.

Потім, намагаючись заволодіти коштами підприємця, адвокатка повідомила йому неправдиву інформацію про те, що перевірки контролюючого органу були ініційовані «кримінальним авторитетом» на прізвисько Журавель, а також останнім планується диверсія із застосуванням бойових гранат.

Для припинення вищевказаних злочинних дій адвокатка висунула директору умову про необхідність передачі їй грошових коштів у розмірі $30 тис., які вона начебто передасть до СБУ.

Крім того, аби у подальшому не допустити злочинних дій, підприємець мав щомісячно передавати ще $2 тис.

Пізніше адвокатка також повідомила потерпілому неправдиву інформацію про наявне щодо нього кримінальне провадження за фактом службової недбалості. Для «вирішення» питання про його закриття адвокатка запевнила підприємця про наявність у неї особистих зв’язків в Офісі генерального прокурора. Ціна «питання», за словами шахрайки, становила $5 тис.

Сприймаючи слова адвокатки як правдиві та побоюючись за діяльність установи, життя і здоров’я працівників та своєї сім’ї, підприємець передав адвокатці через залученого нею посередника обумовлену суму коштів – $37 тис.

17 листопада у ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці затримали адвокатку та посередника «на гарячому» після одержання чергового траншу від директора у сумі $2 тис.

Загальна сума коштів, якими заволоділи зловмисники, становить $39 тис.

Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.

Кримінальне провадження відкрито за 3 статтями Кримінального кодексу України:

ст. 190 (шахрайство);

ст. 27 (види співучасників);

ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Заходи із викриття зловмисників проводили співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ та Нацполіції за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.