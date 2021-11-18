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    Нардеп Кива здав поліції нагородну зброю від Авакова

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    Глава МВС заявив, що&nbsp;у Іллі Киви заберуть нагородну зброю через &laquo;негідну поведінку&raquo; - Нардеп Кива здав поліції нагородну зброю від Авакова
    Глава МВС заявив, що у Іллі Киви заберуть нагородну зброю через «негідну поведінку»
    фото з відкритих джерел

    Опальний депутат здав правоохоронцям два пістолети Glock-19 і АПС

    Народний депутат України від ОПЗЖ Ілля Кива здав працівникам поліції нагородну зброю, а саме – два пістолети Glock-19 і АПС, та дозволи на їх зберігання. Про це інформує управління комунікації Національної поліції України.

    У відомстві нагадали, що дозволи на право зберігання та носіння нагородної зброї Киви було анульовано відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 16 листопада 2021 року № 680 о/с.

    «На підставі зазначеного наказу МВС України був складений висновок про анулювання дозволів Киви на право зберігання та носіння нагородної зброї, затверджений головою Національної поліції. Сьогодні, 18 листопада, Ілля Кива здав два нагородні пістолети – Glock-19 і АПС та дозволи на їх зберігання працівникам підрозділу контролю за обігом зброї ГУНП у м. Києві», – йдеться у повідомленні.

    Раніше глава МВС заявив, що у Киви заберуть нагородну зброю через «негідну поведінку». Зброю нинішньому нардепу вручав ексглава МВС Арсен Аваков.

    Також Кива поскаржився, що його позбавили ступеня кандидата наук.

    А ще цього тижня опальний нардеп влаштував істерику в Раді (відео 18+).

    Також народний депутат від партії «Опозиційна платформа – За життя» Ілля Кива розповів подробиці обшуків у його квартирі, здійснених співробітниками Державного бюро розслідувань та Нацполіції 16 листопада.

    Кива перерахував кримінальні провадження, за якими наразі ведеться слідство щодо нього:

    Нагадаємо, нещодавно Дмитро Ярош натякнув, що Ілля Кива погодився видати його спецслужбам Росії за $5 млн.

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    Теги: Національна поліція України зброя депутат Ілля Кива
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    Нардеп Кива здав поліції нагородну зброю від Авакова