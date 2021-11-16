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    Справа про зброю і Бандеру. ДБР підтвердило обшук у Киви

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    Ілля Кива - фігурант справи про стрілянину з автомата - Справа про зброю і Бандеру. ДБР підтвердило обшук у Киви
    Ілля Кива - фігурант справи про стрілянину з автомата
    фото: Telegram/The Kyva

    Одіозний Кива двічі влаштовував стрілянину через легендарного українця Степана Бандеру

    Державне бюро розслідувань проводить обшуки у народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Іллі Киви у провадженні щодо незаконного поводження зі зброєю.

    Про це пише низка ЗМІ з посиланням на заяви представників ДБР. Більше деталей обіцяють згодом.

    Кримінальну справу про незаконне поводження зі зброєю щодо Киви відкрили після відео зі стріляниною. На ньому депутат здійснив кілька пострілів з автомата у повітря у день річниці вбивства Степана Бандери.

    А на початку листопада Кива вчергове зняв провокаційний ролик зі зброєю в руках. Нардеп у дуже своєрідний спосіб «привітав» киян з річницею звільнення міста від нацистських окупантів. Кива взяв до рук зброю і розстріляв портрети, зокрема, представників українського руху опору, серед яких портрет Степана Бандери.

    Про обшуки повідомив і сам депутат. За його словами, правоохоронці зранку 16 листопада прийшли у «будинок, де проживає його дитина». Кива також зазначив, що обшуки відбуваються через його політичну позицію, а себе він називає «опозиційним політиком, який бореться за припинення війни та відновлення братських відносин із Росією».

    Вранці 16 листопада стало відомо, що до народного депутата проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Іллі Киви вранці прийшли правоохоронці з обшуком.

    Раніше Іллю Киву затримали в українській столиці. Сам депутат надалі розповів, що його машину зупинили патрульні «за порушення, якого не було, щоби заробити грошей».

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    Теги: обшук зброя депутат Державне бюро розслідувань Степан Бандера Опозиційна платформа — За життя Ілля Кива стрілянина
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    Справа про зброю і Бандеру. ДБР підтвердило обшук у Киви