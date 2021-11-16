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    До нардепа Киви зранку прийшли силовики з обшуком: перші деталі та фото

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    Обшук у Киви почався о 6 ранку - До нардепа Киви зранку прийшли силовики з обшуком: перші деталі та фото
    Обшук у Киви почався о 6 ранку
    фото Вадима Робиновича

    Кива поки не коментував інформацію про обшуки

    До народного депутата проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Іллі Киви вранці прийшли правоохоронці з обшуком, повідомив його соратник Вадим Рабінович.

    «До народного депутата нашої партії Іллі Киви о 6:00 прибули здійснювати обшук! Триває зачистка всіх неугодних», – написав Рабінович на своїй сторінці у Facebook у вівторок уранці.

    «Київ оперативний» також повідомляє, що обшук триває із самого ранку і проводять його ДБР і Генпрокуратура.

    Нещодавно одіозний нардеп Кива влаштував новий скандал: розстріляв портрет Бандери.

    Раніше Іллю Киву затримали в українській столиці. Сам депутат надалі розповів, що його машину зупинили патрульні «за порушення, якого не було, щоби заробити грошей».

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    Теги: обшук Вадим Рабінович депутат Офіс Генерального прокурора скандал Державне бюро розслідувань Опозиційна платформа — За життя Ілля Кива
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    До нардепа Киви зранку прийшли силовики з обшуком: перші деталі та фото