Стало відомо, за що затримали ветерана АТО Ананьєва



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Ветеран АТО Валерій Ананьєв

Адвокатом Ананьєва погодився бути Павло Корсуновський

Ветерана АТО Валерія Ананьєва затримали до судового засідання. Про це написав брат нардепа Мустафи Найєма юрист Масі Найєм у своєму Facebook.

Він також зазначив, що запобіжний захід буде обирати Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області.

«Його затримали на підставі ст. 191 КПК. Протягом 36 годин мають обрати запобіжний захід. Обирати запобіжний захід будуть за адресою Дніпропетровська обл., м.Новомосковськ, вул.Велика Ковалівка буд.10-Б», - написав він.

Разом з тим, за словами Масі Найєма, точний час судового засідання буде відомий 11 вересня.

«Адвокатом Валерія наразі погодився бути шановний Павло Корсуновський», - додав він.

Ананьєву інкримінують умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, тобто умисне ушкодження, яке не є небезпечним для життя і не потягло за собою наслідків, передбачених у статті 121 цього Кодексу, але таке, що спричинило тривалий розлад здоров'я або значну стійку втрату працездатності менш як на одну третину.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Раніше повідомлялося, що відомого блогера, ветерана війни на сході України Валерія Ананьєва затримала поліція.