Стан дотримання прав людини в світі погіршився, - Amnesty International

2017 року в світі було вбито понад триста правозахисників

У 2017 році в світі стало більше дифамації, репресій та насилля супроти правозахисників. Щонайменше 312 правозахисників було вбито. Про це йдеться в щорічній доповіді міжнародної правозахисної організації Amnesty International, оприлюдненій сьогодні на сайті організації. У документі також відзначається, що посилення «риторики



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Фото Reuters

2017 року в світі було вбито понад триста правозахисників

У 2017 році в світі стало більше дифамації, репресій та насилля супроти правозахисників. Щонайменше 312 правозахисників було вбито. Про це йдеться в щорічній доповіді міжнародної правозахисної організації Amnesty International, оприлюдненій сьогодні на сайті організації.

У документі також відзначається, що посилення «риторики демонізації» у 2017 році призвело до значних порушень прав людини у всьому світі. На 70-річчя Загальної декларації про права людини ці самі права було поставлено під питання. Поширення «риторики демонізації» Amnesty пов'язує, зокрема, з політикою президента США Дональда Трампа.

У низці країн, зокрема в Угорщині, критичні до уряду організації тавруються як «іноземні агенти, шпигуни і вороги держави». У Польщі посилюється політичний контроль над мас-медіа, судами та неурядовими організаціями. Голова Amnesty у Туреччині Танер Кіліч вже кілька місяців перебуває «без доказів» в ув'язненні за звинуваченням у співпраці з рухом проповідника Фетхуллаха Гюлена, йдеться в доповіді AI.

Та найкритичнішою, на думку правозахисників, є ситуація з правами людини в М'янмі, де народність рохінджа зазнала етнічних чисток. 700 тисяч осіб були вимушені покинути територію країни і втекти до сусідньої Бангладеш.