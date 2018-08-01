Стан здоров’я політв'язня Балуха залишається тяжким



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Володимир Балух

Балух голодує з 19 березня

Стан здоров’я українського політв’язня Володимира Балуха, який голодує з 19 березня, залишається тяжким.

Про це повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, передає «Крим.Реалії».

«Його стан не покращився. Він продовжує бути тяжким. Він, як сам каже, «знаходиться в колії», у яку він зайшов початково», — сказав Чийгоз.

Раніше Чийгоз повідомляв, що Володимира Балуха продовжують тримати у загальній камері. Адміністрація СІЗО у Сімферополі не враховує його важкий стан.

За його словами, Балуха потрібно перевести в камеру з двома ув’язненими.

Раніше повідомлялося, що адміністрація СІЗО у Сімферополі ігнорує важкий стан політв'язня Балуха.

Як відомо, Балух продовжує безстрокове голодування, яке він оголосив 19 березня. Пізніше він вирішив перейти на сухе голодування.

Як повідомлялося, в Криму підконтрольний РФ Роздольненський районний суд засудив українського активіста Балуха до 5 років колонії загального режиму та штрафу 10 тис. руб. (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ. У вироку суддя озвучила, що Балух скоїв злочин у зв'язку з «неприязню до діючої системи управління, що підтверджується раніше скоєними злочинами».

Міністерство закордонних справ України висловлює свій протест у зв'язку з вироком Балуху.