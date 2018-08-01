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    Стан здоров’я політв'язня Балуха залишається тяжким

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    <span>Володимир Балух</span> - Стан здоров’я політв'язня Балуха залишається тяжким
    Володимир Балух

    Балух голодує з 19 березня

    Стан здоров’я українського політв’язня Володимира Балуха, який голодує з 19 березня, залишається тяжким.

    Про це повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, передає «Крим.Реалії».

    «Його стан не покращився. Він продовжує бути тяжким. Він, як сам каже, «знаходиться в колії», у яку він зайшов початково», — сказав Чийгоз.

    Раніше Чийгоз повідомляв, що Володимира Балуха продовжують тримати у загальній камері. Адміністрація СІЗО у Сімферополі не враховує його важкий стан.

    За його словами, Балуха потрібно перевести в камеру з двома ув’язненими.

    Раніше повідомлялося, що адміністрація СІЗО у Сімферополі ігнорує важкий стан політв'язня Балуха.

    Як відомо, Балух продовжує безстрокове  голодування, яке він оголосив 19 березня. Пізніше він вирішив перейти на сухе голодування.

    Як повідомлялося, в Криму підконтрольний РФ Роздольненський районний суд засудив українського активіста Балуха до 5 років колонії загального режиму та штрафу 10 тис. руб. (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ. У вироку суддя озвучила, що Балух скоїв злочин у зв'язку з «неприязню до діючої системи управління, що підтверджується раніше скоєними злочинами».

    Міністерство закордонних справ України висловлює свій протест у зв'язку з вироком Балуху.

    суд СІЗО голодування
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