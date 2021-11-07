Під час акцій на підтримку Саакашвілі у Грузії помер чоловік

Акції протесту проходять у Грузії на підтримку Саакашвілі

Протестувальникові стало погано на акції протесту, після чого його забрала швидка допомога

Під час акцій біля Руставської в’язниці на підтримку експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі помер чоловік. Спершу йому стало різко погано, його госпіталізували. Про це повідомляє Руставі 2.

«Чоловік був госпіталізований до клініки, але його не вдалося врятувати», – йдеться в повідомленні.

Причина смерті не називається.

Протестувальникові стало погано на акції протесту, після чого його забрала швидка допомога. На акції протесту громадяни вимагали відпустити Саакашвілі.

Раніше повідомлялося, що Саакашвілі схуд на 20 кг. Його матір боїться за життя експрезидента Грузії.

Водночас, прем'єр Грузії категорично виключив передачу Саакашвілі Україні. Він заявив, що передача експрезидента Україні або його дострокове звільнення означатимуть, що «влада Грузії не поважає законів країни».

До слова, 31 жовтня у Тбілісі зібрався мітинг на підтримку Саакашвілі (фото).

Нагадаємо, українська сторона підготувала текст звернення до Грузії з вимогою передати Михайла Саакашвілі. У Грузії заявили, що ніяких дипломатичних перемовин ще не ведуть.

Також прем'єр Грузії категорично виключив передачу Саакашвілі Україні.

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