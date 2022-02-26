Станиця Луганська окупована, Сєверодонецьк готується до оборони, – Гайдай
У Луганській області складна ситуація
Станиця Луганська тимчасово окупована, Сєверодонецьк готується до оборони. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив очільник Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.
«Гуманітарна складова задовільна. В разі необхідності відкриємо магазини. Бомбосховища готові! Залишайтеся в укриттях», – написав він.
Якою є ситуація в області. Пряма мова Сергія Гайдая:
Лисичанськ:
В місті тихо, гуманітарна ситуація задовільна. Залізничний вокзал готовий приймати потяги для евакуації. Лікарні міста надають меддопомогу нашим бійцям;
Рубіжне:
Тихо, гуманітарна складова задовільна, бомбосховища готові:
Попасна:
В місті тихо на відміну від ночі, евакуаційний потяг відправився, гуманітарна складова задовільна;
Щастя:
Тихо, збирають людей для евакуації в Петропавлівку. Є проблема з паливом. Поховальна служба ховає трупи без документів. Точна кількість жертв поки не встановлена;
Біловодськ:
Поліція слідкує за громадським порядком, зброю після вчорашнього наступу нині збирають і дистанціюють подалі від місцевого населення. Хліб розвозять. Працюють над відновленням газо- та електропостачання, де це можливо робити безпечно
Гірське:
Обстріли Катеринівки, Новотошківського, Бахмутської траси. Гуманітарна складова в громаді – задовільна;
Новоайдар:
Тихо, гуманітарна складова поки задовільна, підвіз продуктів ускладнений. В Олексіївці від обстрілів постраждав будинок багатодітної родини. Без жертв, надано помешкання.
Муратове:
Намагаємося встановити зв‘язок.
Старобільськ:
Поки тихо, є загроза – залишайтеся в укриттях, влада займається розселенням постраждалих від вчорашніх обстрілів, гуманітарна складова задовільна. Очікують на завантаження банкоматів;
Сватове:
Тихо, гуманітарна складова задовільно, працює один маршрут громадського транспорту
Новопсков:
Тихо, гуманітарна складова задовільна. Ситуація може змінитися в будь-який момент, залишайтеся неподалік укриттів! У всіх населених пунктах влада на місці!
Тимчасово окупованими території є Станиця Луганська, Кримське, Марківка