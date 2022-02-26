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    Станиця Луганська окупована, Сєверодонецьк готується до оборони, – Гайдай

    Зруйнований у Станиці Луганській дитячій садок - Станиця Луганська окупована, Сєверодонецьк готується до оборони, – Гайдай
    Зруйнований у Станиці Луганській дитячій садок
    Фото: пресслужба Операції об’єднаних сил

    У Луганській області складна ситуація

    Станиця Луганська тимчасово окупована, Сєверодонецьк готується до оборони. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив очільник Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

    «Гуманітарна складова задовільна. В разі необхідності відкриємо магазини. Бомбосховища готові! Залишайтеся в укриттях», – написав він.

    Якою є ситуація в області. Пряма мова Сергія Гайдая:

    Лисичанськ:

    В місті тихо, гуманітарна ситуація задовільна. Залізничний вокзал готовий приймати потяги для евакуації. Лікарні міста надають меддопомогу нашим бійцям;

    Рубіжне:

    Тихо, гуманітарна складова задовільна, бомбосховища готові:

    Попасна:

    В місті тихо на відміну від ночі, евакуаційний потяг відправився, гуманітарна складова задовільна;

    Щастя:

    Тихо, збирають людей для евакуації в Петропавлівку. Є проблема з паливом. Поховальна служба ховає трупи без документів. Точна кількість жертв поки не встановлена;

    Біловодськ:

    Поліція слідкує за громадським порядком, зброю після вчорашнього наступу нині збирають і дистанціюють подалі від місцевого населення. Хліб розвозять. Працюють над відновленням газо- та електропостачання, де це можливо робити безпечно

    Гірське:

    Обстріли Катеринівки, Новотошківського, Бахмутської траси. Гуманітарна складова в громаді – задовільна;

    Новоайдар:

    Тихо, гуманітарна складова поки задовільна, підвіз продуктів ускладнений. В Олексіївці від обстрілів постраждав будинок багатодітної родини. Без жертв, надано помешкання.

    Муратове:

    Намагаємося встановити зв‘язок.

    Старобільськ:

    Поки тихо, є загроза – залишайтеся в укриттях, влада займається розселенням постраждалих від вчорашніх обстрілів, гуманітарна складова задовільна. Очікують на завантаження банкоматів;

    Сватове:

    Тихо, гуманітарна складова задовільно, працює один маршрут громадського транспорту

    Новопсков:

    Тихо, гуманітарна складова задовільна. Ситуація може змінитися в будь-який момент, залишайтеся неподалік укриттів! У всіх населених пунктах влада на місці!

    Тимчасово окупованими території є Станиця Луганська, Кримське, Марківка

    Теги: мова бомбосховища влада
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    Станиця Луганська окупована, Сєверодонецьк готується до оборони, – Гайдай