Станиця Луганська окупована, Сєверодонецьк готується до оборони, – Гайдай

У Луганській області складна ситуація

Станиця Луганська тимчасово окупована, Сєверодонецьк готується до оборони. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив очільник Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

«Гуманітарна складова задовільна. В разі необхідності відкриємо магазини. Бомбосховища готові! Залишайтеся в укриттях», – написав він.

Якою є ситуація в області. Пряма мова Сергія Гайдая:

Лисичанськ:

В місті тихо, гуманітарна ситуація задовільна. Залізничний вокзал готовий приймати потяги для евакуації. Лікарні міста надають меддопомогу нашим бійцям;

Рубіжне:

Тихо, гуманітарна складова задовільна, бомбосховища готові:

Попасна:

В місті тихо на відміну від ночі, евакуаційний потяг відправився, гуманітарна складова задовільна;

Щастя:

Тихо, збирають людей для евакуації в Петропавлівку. Є проблема з паливом. Поховальна служба ховає трупи без документів. Точна кількість жертв поки не встановлена;

Біловодськ:

Поліція слідкує за громадським порядком, зброю після вчорашнього наступу нині збирають і дистанціюють подалі від місцевого населення. Хліб розвозять. Працюють над відновленням газо- та електропостачання, де це можливо робити безпечно

Гірське:

Обстріли Катеринівки, Новотошківського, Бахмутської траси. Гуманітарна складова в громаді – задовільна;

Новоайдар:

Тихо, гуманітарна складова поки задовільна, підвіз продуктів ускладнений. В Олексіївці від обстрілів постраждав будинок багатодітної родини. Без жертв, надано помешкання.

Муратове:

Намагаємося встановити зв‘язок.

Старобільськ:

Поки тихо, є загроза – залишайтеся в укриттях, влада займається розселенням постраждалих від вчорашніх обстрілів, гуманітарна складова задовільна. Очікують на завантаження банкоматів;

Сватове:

Тихо, гуманітарна складова задовільно, працює один маршрут громадського транспорту

Новопсков:

Тихо, гуманітарна складова задовільна. Ситуація може змінитися в будь-який момент, залишайтеся неподалік укриттів! У всіх населених пунктах влада на місці!

Тимчасово окупованими території є Станиця Луганська, Кримське, Марківка