Starbucks почне приймати для оплати криптовалюту



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Розрахунки криптовалютою у Starbucks можуть допомогти біткоїну «стати основною глобальною валютою»

Мережа кав'ярень Starbucks планує запровадити можливість розрахунку криптовалютою.

Про це повідомляє CNBC.

Starbucks, Intercontinental Exchange (ICE), Microsoft і BCG оголосили, що працюють над запуском нової додатку Bakkt.

Разом з наданням споживачам можливості використовувати біткоїн та інші криптовалюти, додаток буде використовувати Microsoft Cloud для створення відкритої цифрової екосистеми активів.

Це дозволить споживачам автоматично обмінювати криптовалюту на американські долари для оплати товарів і послуг у мережі кав'ярень Starbucks.

Видання зазначає, що розрахунки криптовалютою у Starbucks можуть допомогти біткоїну «стати основною глобальною валютою».