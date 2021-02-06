Ціна гектара. За п’ять місяців до відкриття ринку в уряді назвали орієнтовну ціну землі

У Кабміні не очікують ажіотажу на землю

Вартість одного гектара після відкриття з 1 липня 2021-го ринку сільськогосподарських земель складе близько $2 тис., повідомив міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко в інтерв’ю Радіо НВ. Він назвав запуск ринку своїм головним завданням на посаді міністра агрополітики.

Лещенко впевнений, що з липня ринок запрацює, водночас за його словами, серед учасників ринку передумов до великого попиту на наділи немає.

Купівля землі – сьогодні більш вигідна транзакція, ніж покупка однокімнатної квартири в Києві. Сьогодні в Україні немає земель сільськогосподарського призначення, які не обробляються. Навіть на пісках в Житомирській області у нас люди обробляють землю, бо це високомаржінальний прибутковий бізнес, – сказав він.

Як зазначив міністр, на сьогодні оренда землі в Україні становить не менше $150 за гектар. І вона щороку зростає. І, безумовно, цей пасивний дохід цікавий всім. Чиновник додав, що земля – це краще будь-якого депозиту, оскільки її капіталізація зростає щороку, а орендна плата збільшується щорічно.

Тому продавати землю не потрібно. Це класний актив, який буде приносити стабільно гроші, – вважає Лещенко.

Згідно з законом про ринок землі, з 1 липня 2021 року право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею до 100 гектарів зможуть купувати виключно громадяни України. З 1 січня 2024 року таку можливість отримають також юридичні особи, власниками яких є українці. Вони зможуть купувати до 10 тис. гектарів землі. Питання про те, чи надавати іноземцям право купувати землю, буде вирішуватися на референдумі.

Нагадаємо, 28 квітня 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №2178-10 про ринок землі. Документ набуде чинності з 1 липня 2021 року.