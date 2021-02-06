Ціна гектара. За п’ять місяців до відкриття ринку в уряді назвали орієнтовну ціну землі
«Передумов до великого ажіотажу щодо продажу землі немає» – міністр
У Кабміні не очікують ажіотажу на землю
Вартість одного гектара після відкриття з 1 липня 2021-го ринку сільськогосподарських земель складе близько $2 тис., повідомив міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко в інтерв’ю Радіо НВ. Він назвав запуск ринку своїм головним завданням на посаді міністра агрополітики.
Лещенко впевнений, що з липня ринок запрацює, водночас за його словами, серед учасників ринку передумов до великого попиту на наділи немає.
Купівля землі – сьогодні більш вигідна транзакція, ніж покупка однокімнатної квартири в Києві. Сьогодні в Україні немає земель сільськогосподарського призначення, які не обробляються. Навіть на пісках в Житомирській області у нас люди обробляють землю, бо це високомаржінальний прибутковий бізнес, – сказав він.
Як зазначив міністр, на сьогодні оренда землі в Україні становить не менше $150 за гектар. І вона щороку зростає. І, безумовно, цей пасивний дохід цікавий всім. Чиновник додав, що земля – це краще будь-якого депозиту, оскільки її капіталізація зростає щороку, а орендна плата збільшується щорічно.
Тому продавати землю не потрібно. Це класний актив, який буде приносити стабільно гроші, – вважає Лещенко.
Нагадаємо, 28 квітня 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №2178-10 про ринок землі. Документ набуде чинності з 1 липня 2021 року.