Комітет Верховної Ради підтримав продаж землі через інтернет

За результатами е-торгів буде укладатися договір купівлі-продажу, оренди, тощо з переможцем, який запропонував найвищу ціну за ділянку

Законопроєкт пропонує продавати земельні ділянки державної і комунальної власності виключно через електронні аукціони

У п’ятницю, 5 лютого, на засіданні аграрного комітету Верховної Ради депутати схвалили законопроєкт про продаж землі через інтернет.

Про це повідомляє інформаційне управління апарату Верховної Ради України.

Нардепи на засіданні аграрного комітету розглянули законопроєкт «про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них через електронні аукціони», № 2195.

Документ пропонує продавати земельні ділянки державної і комунальної власності виключно через електронні аукціони в електронній торговій системі в режимі реального часу в інтернеті.

За результатами цих торгів буде укладатися договір купівлі-продажу, оренди, тощо з переможцем, який запропонував найвищу ціну за ділянку.

Також передбачена автоматизація ряду процесів, наприклад, ставок учасників торгів, подачі заявок на участь, публікацію усіх документів, що стосуються торгів і земельних ділянок.

Нагадаємо, голову аграрного комітету Верховної Ради відправили у відставку.