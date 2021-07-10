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    Стартап родом з України: на турецьких пляжах продають гарячу кукурудзу (відео)

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    Українка пригадала рідні пляжі - Стартап родом з України: на турецьких пляжах продають гарячу кукурудзу (відео)
    Українка пригадала рідні пляжі

    Таким смаколиком раніше славилися українські пляжі

    У Туреччині українська відпочивальниця помітила продавця, який пропонував придбати гарячу кукурудзу.

    Каже, це нагадало їй українські пляжі. Адже у нас що людям пропонують придбати гарячу кукурудзу чи пиріжки. Відео опублікували в Telegram-канал «Це Запоріжжя».

    Що цікаво, на пляжів в Анталії кукурудзу там продають дешевше, ніж на українських курортах: один качан за один долар. У Кирилівці, Бердянську та інших українських курортах качан коштує 50 грн.

    У коментарях користувачі пишуть, що далі на пляжах Туреччини почнуть продавати пахлаву та інші смаколики.

    Нагадаємо, на початку липня Чорноморське узбережжя Росії постраждало від сильного шторму зі зливою, градом і шквалистим вітром. Особливо підтопленим опинилося курортне місто Сочі.

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    Теги: Запоріжжя пляжі
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    Стартап родом з України: на турецьких пляжах продають гарячу кукурудзу (відео)