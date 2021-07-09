Відпочинок на смітнику: На що перетворилися пляжі Сочі після негоди (фото, відео)
Стихійне звалище стало тлом і для фотосесій
На початку липня Чорноморське узбережжя Росії постраждало від сильного шторму зі зливою, градом і шквалистим вітром. Особливо підтопленим опинилося курортне місто Сочі.
Після негоди пляж міста перетворився на суцільний смітник з пакетами, порожніми пляшками від пива та поломаними гілляками. Але місцевих і туристів цей пляжний смітник не зупинив. Люди засмагають на рушниках поміж купами бруду.
Як пишуть місцеві ЗМІ, стихійне звалище стало тлом і для фотосесій.
У мережі люди обурюються, як можна на такому смітнику відпочивати.
Сочи . Пляж . Напомните мне , сколько стоила олимпиада ? pic.twitter.com/n8pHdBm5dk— bamr (@bamr69) July 7, 2021
Нагадаємо, 5 липня в результаті рясних опадів у Адлерському районі Сочі спостерігалися підтоплення низинних ділянок дороги, в Хостинском районі зафіксовано підтоплення технічних приміщень в підвалі і на першому поверсі міської лікарні №3.
Тоді влада міста закликала жителів підготувати документи і речі першої необхідності для можливої евакуації.
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