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    Відпочинок на смітнику: На що перетворилися пляжі Сочі після негоди (фото, відео)

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    Люди засмагають на рушниках поміж купами бруду - Відпочинок на смітнику: На що перетворилися пляжі Сочі після негоди (фото, відео)
    Люди засмагають на рушниках поміж купами бруду
    Фото: Туапсинские вести / Vk.com

    Стихійне звалище стало тлом і для фотосесій

    На початку липня Чорноморське узбережжя Росії постраждало від сильного шторму зі зливою, градом і шквалистим вітром. Особливо підтопленим опинилося курортне місто Сочі.

    Після негоди пляж міста перетворився на суцільний смітник з пакетами, порожніми пляшками від пива та поломаними гілляками. Але місцевих і туристів цей пляжний смітник не зупинив. Люди засмагають на рушниках поміж купами бруду.

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    Відпочинок на смітнику: На що перетворилися пляжі Сочі після негоди (фото, відео)
    Відпочинок на смітнику: На що перетворилися пляжі Сочі після негоди (фото, відео)
    Відпочинок на смітнику: На що перетворилися пляжі Сочі після негоди (фото, відео)
    Відпочинок на смітнику: На що перетворилися пляжі Сочі після негоди (фото, відео)

    Як пишуть місцеві ЗМІ, стихійне звалище стало тлом і для фотосесій.

    У мережі люди обурюються, як можна на такому смітнику відпочивати.

    Нагадаємо, 5 липня в результаті рясних опадів у Адлерському районі Сочі спостерігалися підтоплення низинних ділянок дороги, в Хостинском районі зафіксовано підтоплення технічних приміщень в підвалі і на першому поверсі міської лікарні №3.

    Тоді влада міста закликала жителів підготувати документи і речі першої необхідності для можливої евакуації.

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    Теги: Росія дороги відпочинок місто негода
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    Відпочинок на смітнику: На що перетворилися пляжі Сочі після негоди (фото, відео)