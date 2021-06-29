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    «Свині не винні». Пляж у Кирилівці туристи перетворили на смітник

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    Безвідповідальні туристи залишили сміття просто неба - «Свині не винні». Пляж у Кирилівці туристи перетворили на смітник
    Безвідповідальні туристи залишили сміття просто неба
    Фото з відкритих джерел

    Після інциденту унікальний пляж можуть закрити

    За один лише день туристи перетворили в сміттєзвалище унікальний пляж Степок у Кирилівці, який лише нещодавно був платним. Про це повідомляє ria-m.tv.

    У неділю, 27 червня, поліція демонтували шлагбаум, який був встановлений Приазовським Національним природним парком при в'їзді на пляж Степок в Кирилівці. Вважають, що він був встановлений незаконно, тож порушили кримінальне провадження за статтею «зловживання владою або службовим становищем».

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    «Свині не винні». Пляж у Кирилівці туристи перетворили на смітник

    За в'їзд машиною на пляж треба було заплатити 200 грн. Туристів, які хотіли пройти пішки, пропускали безкоштовно. У суму входили біотуалети, сміттєві баки, душові кабіни з прісною водою, прибирання пляжів.

    Коли пляж став безкоштовним, нахабні туристи, які відпочивали «дикунами», перетворили його на смітник. Увесь «мотлох» у баки не вмістився, тому вони просто залишили його.

    Директор Національного парку Дмитро Воловик дивується, як так швидко поліція знайшла спецтехніку для демонтажу шлагбауму, встановленого, на його думку, на законних підставах. Директор не виключає, що після інциденту територію повністю закриють для відпочивальників.

    Додамо, що в Одеській області масово гинуть креветки на березі Хаджибейського лиману. Мертві тварини утворили шар товщиною 15 сантиметрів.

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    Теги: Запоріжжя пляжі Азовське море
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    «Свині не винні». Пляж у Кирилівці туристи перетворили на смітник