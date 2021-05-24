Стартував Всеукраїнський Форум «Україна 30. Земля» (наживо)

Під час форуму також обговорять управління територіями в умовах ринку землі та діджиталізацію земельних відносин

Під час форуму також обговорять управління територіями в умовах ринку землі та діджиталізацію земельних відносин

До роботи форуму приєднаються члени уряду, народні депутати та іноземні експерти

У понеділок, 24 травня, проходить Всеукраїнський форум «Україна 30. Земля». Участь у ньому візьмуть президент України, представники Кабінету міністрів України, Верховної Ради.

Як ідеться на офіційному сайті глави держави, до роботи форуму приєднаються члени уряду, народні депутати, представники дипломатичних установ, міжнародних організацій та іноземні експерти.

Основними темами заходу будуть: конкурентоспроможність аграрного бізнесу, вплив ринку землі на діяльність фермерів, інструменти допомоги держави аграріям. Під час Форуму також обговорять управління територіями в умовах ринку землі та діджиталізацію земельних відносин.

Крім того, будуть представлені можливості національної інфраструктури геопросторових даних, землеустрою та картографії, а також новий інструмент для громад – геопортали.

Раніше повідомлялося, що вартість оренди сільськогосподарських земель в Україні зросла в середньому на 6,5% у 2020 році та склала 3378 грн за гектар.

Нагадаємо, днями народні обранці розблокували підписання законопроєкту №2194. Цей закон дозволяє передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність. Документ необхідний для завершення земельної реформи в Україні.

Напередодні Верховна Рада схвалила ще один законопроєкт для завершення земельної реформи – №2195. Він дозволяє продаж землі через інтернет на електронних аукціонах.

Нагадаємо, в Україні хочуть скасувати інститут постійного землекористування для всіх категорій осіб, включаючи рядових громадян. Такий інститут передбачає право довічного володіння земельною ділянкою, але забороняє вільно розпоряджатися нею – продавати або здавати в оренду.