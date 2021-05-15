Статки російських мільярдерів склали понад третину ВВП країни

Російська Федерація на другому місці у світі за концентрацією «поганих» активів

Доларові мільярдери з 20 країн за час пандемії збільшили свої статки щодо ВВП країн, де вони живуть, повідомив аналітик Morgan Stanley Ручір Шарма, ґрунтуючись на даних списку мільярдерів Forbes. У колонці пана Шарми для Financial Times наголошується, що статки мільярдерів в Росії зросли до майже 35% ВВП країни (в 2020 році показник був менше 25%).

Росія – країна з найбільшим відношенням статків мільярдерів до ВВП їх країн. Зокрема власність мільярдера Олексія Мордашова оцінюється в 1,7% ВВП Росії ($ 29 млрд). Наступними в списку за 2021 рік йдуть Швеція, Індія і США.

Ручір Шарма розподілив джерела доходів мільярдерів за трьома категоріями: «погані» (доходи від сфер діяльності, що забруднюють біосферу або відкритих для корупції – енергетика, видобувна промисловість, нерухомість, гральний бізнес), «хороші» (виробництво і технологічний сектор) і успадковані. Росія займає друге місце в списку країн, чиї мільярдери отримують доходи від «поганих» галузей найбільшою мірою (майже 60%). Перше місце займає Мексика.

Список країн з найбільшою часткою успадкованого капіталу складають Франція, Німеччина, Індонезія, Швеція, Італія та Індія. Аналітик зазначає, що в Росії частка успадкованого стану низька, проте називає цей показник вводить в оману, тому що Росія «взяла елементи капіталізму тільки після падіння радянського комунізму».

Нагадаємо, що одним із активів російського мільярдера Мордашова є телевізійний канал «СТС», що нещодавно купив франшизу на зйомки гумористичної програми «Ліга сміху», яку до перемоги на президентських виборах 2019 року вів Володимир Зеленський, і який досі володіє правами на відповідну торгову марку.