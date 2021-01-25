У Нідерландах противники локдауну спалили центр тестування на коронавірус

У поліції заявили, що були змушені використовувати в Амстердамі водомети, кийки, а в Ейндховені ще і сльозогінний газ

У Нідерландах поліція була змушена вдатися до спецзасобів, щоб розігнати протестувальників у центрі Амстердама і Ейндховена.

Місцеві жителі виступають проти урядових заходів з боротьби з коронавірусом, зокрема проти комендантської години, повідомляє NOS.

У поліції заявили, що були змушені використовувати в Амстердамі водомети, кийки, а в Ейндховені ще і сльозогінний газ. Мітингувальники обох міст, в свою чергу, закидали правоохоронців феєрверками, в Ейндховені люди намагалися зводити барикади на шляху силовиків з велосипедів.

Зазначається, що протестні акції не були дозволені владою.

Як пише NOS, розгін демонстрантів спричинив масові заворушення в Ейндховені. Протестуючі почали підпалювати машини і грабувати магазини, біля місцевого вокзалу було призупинено дорожній рух.

Крім того, в місті Урк, розташованому в 80-ти кілометрах від Амстердама, підпалили мобільний центр для експрес-тестування громадян на Covid-19. Протестувальники запускали феєрверки в співробітників правоохоронних органів, кидали скляні пляшки.

«Діяла група бунтівників, які порушили мирний порядок в Урке. З поведінкою, яку неможливо висловити словами. Від закидання камінням поліцейських машин і їх знищення до підпалу центру тестування на коронавірус», – йдеться в пресрелізі поліції.

Повідомляється, що для приборкання натовпу, який розбушувався, поліцейські наряди були посилені службовими собаками.

Як відомо, уряд Нідерландів вирішив продовжити діючий в країні жорсткий карантин щонайменше до 9 лютого.