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    У світі

    У Нідерландах противники локдауну спалили центр тестування на коронавірус

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    <p>Противники карантину в Амстердамі</p> - У Нідерландах противники локдауну спалили центр тестування на коронавірус

    Противники карантину в Амстердамі

    У поліції заявили, що були змушені використовувати в Амстердамі водомети, кийки, а в Ейндховені ще і сльозогінний газ

    У Нідерландах поліція була змушена вдатися до спецзасобів, щоб розігнати протестувальників у центрі Амстердама і Ейндховена.

    Місцеві жителі виступають проти урядових заходів з боротьби з коронавірусом, зокрема проти комендантської години, повідомляє NOS.

    У поліції заявили, що були змушені використовувати в Амстердамі водомети, кийки, а в Ейндховені ще і сльозогінний газ. Мітингувальники обох міст, в свою чергу, закидали правоохоронців феєрверками, в Ейндховені люди намагалися зводити барикади на шляху силовиків з велосипедів.

    Зазначається, що протестні акції не були дозволені владою.

    Як пише NOS, розгін демонстрантів спричинив масові заворушення в Ейндховені. Протестуючі почали підпалювати машини і грабувати магазини, біля місцевого вокзалу було призупинено дорожній рух.

    Крім того, в місті Урк, розташованому в 80-ти кілометрах від Амстердама, підпалили мобільний центр для експрес-тестування громадян на Covid-19. Протестувальники запускали феєрверки в співробітників правоохоронних органів, кидали скляні пляшки.

    «Діяла група бунтівників, які порушили мирний порядок в Урке. З поведінкою, яку неможливо висловити словами. Від закидання камінням поліцейських машин і їх знищення до підпалу центру тестування на коронавірус»,  – йдеться в пресрелізі поліції.

    Повідомляється, що для приборкання натовпу, який розбушувався, поліцейські наряди були посилені службовими собаками.

    Як відомо, уряд Нідерландів вирішив продовжити діючий в країні жорсткий карантин щонайменше до 9 лютого.

    Теги: акція Нідерланди протест поліція карантин коронавірус
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