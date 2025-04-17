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Страсна п’ятниця: прикмети, традиції й суворі заборони

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Страсна п’ятниця: прикмети, традиції й суворі заборони
У Страсну п'ятницю згадують всі земні страждання Ісуса Христа
фото: depositphotos

Страсна п'ятниця – найсуворіший день останнього тижня Великого посту

Страсна п'ятниця – це найскорботніший день Страсного тижня. Майже дві тисячі років тому в цей день відбулося розп'яття та поховання Ісуса Христа на Голгофі, тому християни роздумують над самопожертвою Сина Божого, дякують йому за це та щиро каються у власних гріхах, адже саме через них Ісус опинився на хресті.

Зміст

Традиції Страсної п'ятниці

Страсна п’ятниця: прикмети, традиції й суворі заборони фото 1
фото: depositphotos

Страсна п'ятниця у 2025 році припадає на 18 квітня. Страсна п'ятниця, також Стражденна, Велика, або Свята – згідно з християнським віровченням – це день розп'яття Ісуса Христа. Для вірян це – найскорботніший день Страсного (Великого) тижня, за два дні перед Великоднем. Християни у цей день згадують про страждання, смерть Ісуса Христа на хресті, зняття його з хреста та поховання.

Віруючі люди в цей день нічого не їдять до виносу плащаниці з вівтаря на середину церкви. Це зазвичай відбувається близько другої години пополудні. Повернувшись із церкви, родина сідає за стіл обідати. Обід у Страсну п'ятницю – пісний, навіть риби їсти в цей день не можна. Здебільшого обходяться городиною: капустою, картоплею, огірками.

Вважається, що людина, надмірно радісна в цей день, весь наступний рік проплаче.

Що потрібно робити у Страсну п'ятницю

Передусім у Страсну п'ятницю християнам варто молитися. Щирі молитви допоможуть покаятися у гріхах.

Попри те, що в Страсну п'ятницю працювати не можна, – господиням дозволено випікати паски. Вважається, що хліб, спечений у цей день, ніколи не пліснявіє і взагалі володіє цілющими властивостями. Одну з пасок прийнято зберігали протягом цілого року, а іноді навіть використовували як засіб від хвороб.

Страсна п’ятниця: прикмети, традиції й суворі заборони фото 2
фото: depositphotos

Що не слід робити у Страсну п'ятницю

Багатьох українців цікавить запитання, чи можна прибирати в цей день? Відповідь однозначна: ні. Здавна в народі заведено завершувати всі хатні роботи у Чистий четвер, а от в п'ятницю перед Великоднем не можна братися за жодну фізичну працю.

Також не варто працювати на землі, адже заборонено «протикати» землю залізними предметами. Під цим правилом наші предки, звичайно, мали на увазі сезонні роботи на городі. Пам'ятайте: те, що ви посієте чи посадите в Страсну п'ятницю – не зійде, тож не витрачайте дарма сил та не грішіть.

Ще один важливий обряд на Страсну п'ятницю – відмова від їжі. У цей потрібно дотримуватися посту, а якщо вам цього не дозволяє здоров'я – вживати тільки пісну їжу.

Насамкінець – не смійте розважатися або веселитися у Великодню п'ятницю. Співи, танці та інші гулянки краще перенести на закінчення посту. Народна мудрість недарма говорить: «Хто в Страсну п'ятницю сміється, той весь рік плакатиме«.

Прикмети на Страсну п'ятницю:

  • Наші предки вважали, що якщо принести з богослужіння у Страсну п'ятницю 12 запалених свічок і розставити їх у домівці – це обов'язково принесе у дім добробут та удачу.
  • Існує повір'я, що людина, яка повністю утримується від їжі та води, буде знати за три дні час своєї смерті.
  • Категорично не можна прати: якщо білизну вивісити, то на ній з'являться сліди крові.
  • Ще в Страсну п'ятницю не можна плювати на землю. Народні прикмети говорять, що від того, хто плюне на землю – від того на весь рік всі святі відвернуться.
  • Є повір'я для мам – у цей день можна відлучити дитину від грудного вигодовування, і тоді малюк буде здоровим увесь рік.

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Теги: православна церква традиції Великдень 2025 релігія свята

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