У кого в Україні зарплата понад 1 млн грн щомісяця? Список найзаможніших керівників державних підприємств

Кампанія з декларування засвітила заробітки управлінців, яких наймає держава

Серед очільників державних підприємств, які відзвітували про свої доходи за 2024 рік, найбільші зарплати отримали голови НАК «Нафтогаз України», ПАТ «Укрнафта» та ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» (ОГТСУ). Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Під грифом «таємно». Які зарплати отримують керівники найбільших державних компаній під час війни».

Очолив рейтинг топменеджерів державних компаній із найвищою зарплатою Олексій Чернишов, який нині вже обіймає посаду віцепрем'єр-міністра України – міністра національної єдності. Із листопада 2022 року до грудня 2024-го Чернишов керував НАК «Нафтогаз України». Згідно з його декларацією, торік він отримав у держпідприємстві 25,11 млн грн заробітної плати (близько 2,1 млн грн на місяць).

Журналісти зауважують: у деклараціях завжди вказується нарахована зарплата разом із податками та військовим збором.

Після переходу Чернишова до Кабміну виконувачем обов’язків голови «Нафтогазу» став Роман Чумак, який раніше обіймав посаду члена правління та фінансового директора НАКу. У 2024 році він заробив 18,4 млн грн (1,53 млн грн на місяць).

Сергій Корецький, очільник «Укрнафти» й «Укртатнафти», за 2024 рік задекларував 26,66 млн грн заробітної плати. Зокрема, 15,47 млн грн зарплати він отримав на посаді директора «Укрнафти», тобто 1,29 млн грн на місяць. Ще 11,19 млн грн заробив на посаді керівника «Укртатнафти», тобто 932,5 тис. грн на місяць.

«Засвітив» розмір своєї зарплати і Дмитро Липпа, який 9 квітня достроково завершив роботу на посаді генерального директора ОГТСУ. В інтерв’ю Forbes він розповів, що його заробітна плата в ОГТСУ торік становила 1,2 млн грн «брудними» на місяць.

Раніше «Главком» повідомляв, що гендиректор закритого через війну міжнародного аеропорту «Бориспіль» Олексій Дубревський у 2024 році задекларував 2,268 млн грн заробітної плати.