Штучний інтелект назвав найкращий рік для українців: 2008-й часів Тимошенко

Соратник Юлії Тимошенко Андрій Павловський вирішив звернутися до штучного інтелекту, щоб дізнатися, який рік був найкращим для простих українців. На запит до ChatGPT він отримав «несподівану відповідь»: перша половина 2008 року була названа «золотим періодом» для України, коли Юлія Тимошенко обіймала посаду прем'єр-міністра. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пост Павловського.

Штучний інтелект виділив кілька ключових факторів, які зробили цей період особливим для українців:

Стабільний курс гривні: 4.85 грн за долар, що забезпечувало економічну впевненість.

Зростання середньої зарплати: до ~1600 грн (~$330), що було значним покращенням.

Високі пенсії та стипендії: найвищі показники за попередні роки.

Помірна інфляція: економіка залишалася стабільною.

Доступність кредитів: активне будівництво та споживання досягли піку.

Відсутність війни: суспільство жило у спокої після виборів 2007 року.

Запитав: Який найкращий рік був для простих українців? скріншот

Така відповідь викликала жваве обговорення у коментарях. Одні вважають, що штучний інтелект лише підтвердив успіхи її уряду, інші ж наголошують, що економічна стабільність того часу була результатом правління тодішнього президента України, а не лише політики прем'єр-міністра.

Нагадаємо, Соратники президента США Дональда Трампа провели таємні переговори з представниками української опозиції, під час яких обговорювали проведення президентських виборів. Ці перемовини із Петром Порошенком й Юлією Тимошенко вели син Трампа Дональд Трамп-молодший, його зять Джаред Корі Кушнер, Такер Карлсон і спецпосланець Стів Віткофф. Останній – єдиний, хто відіграє офіційну роль.

Також, Експрезидент України, народний депутат Петро Порошенко та народна депутатка й лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко відреагували на публікації Politico. Там йшлося, що соратники президента США Дональда Трампа ведуть таємні переговори з представниками української опозиції щодо проведення президентських виборів.