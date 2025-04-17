Соратник Тимошенко запитав у штучного інтелекту, коли українці жили найкраще
Штучний інтелект назвав найкращий рік для українців: 2008-й часів Тимошенко
Соратник Юлії Тимошенко Андрій Павловський вирішив звернутися до штучного інтелекту, щоб дізнатися, який рік був найкращим для простих українців. На запит до ChatGPT він отримав «несподівану відповідь»: перша половина 2008 року була названа «золотим періодом» для України, коли Юлія Тимошенко обіймала посаду прем'єр-міністра. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пост Павловського.
Штучний інтелект виділив кілька ключових факторів, які зробили цей період особливим для українців:
- Стабільний курс гривні: 4.85 грн за долар, що забезпечувало економічну впевненість.
- Зростання середньої зарплати: до ~1600 грн (~$330), що було значним покращенням.
- Високі пенсії та стипендії: найвищі показники за попередні роки.
- Помірна інфляція: економіка залишалася стабільною.
- Доступність кредитів: активне будівництво та споживання досягли піку.
- Відсутність війни: суспільство жило у спокої після виборів 2007 року.
Така відповідь викликала жваве обговорення у коментарях. Одні вважають, що штучний інтелект лише підтвердив успіхи її уряду, інші ж наголошують, що економічна стабільність того часу була результатом правління тодішнього президента України, а не лише політики прем'єр-міністра.
Нагадаємо, Соратники президента США Дональда Трампа провели таємні переговори з представниками української опозиції, під час яких обговорювали проведення президентських виборів. Ці перемовини із Петром Порошенком й Юлією Тимошенко вели син Трампа Дональд Трамп-молодший, його зять Джаред Корі Кушнер, Такер Карлсон і спецпосланець Стів Віткофф. Останній – єдиний, хто відіграє офіційну роль.
Також, Експрезидент України, народний депутат Петро Порошенко та народна депутатка й лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко відреагували на публікації Politico. Там йшлося, що соратники президента США Дональда Трампа ведуть таємні переговори з представниками української опозиції щодо проведення президентських виборів.
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