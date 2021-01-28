Ситуація в Одеському аеропорті: смугу чистять, літаки сідають, але один борт полетів до Борисполя

У зв'язку з негодою один з рейсів вирішив зробити посадку у Борисполі

Протягом дня має прибути вісім рейсів, аеродромні служби розчищають злітно-посадкову смугу

Одеський аеропорт працює у штатному режимі, попри складні погодні умови. Про це пише « Думская ».

Першим сьогодні вранці прибув літак «Турецьких авіаліній», «Віндроуз» з Борисполя трохи запізнився, але теж не відчував труднощів при посадці.

Водночас літак авіакомпанії SkyUp рейсом з Шарм-ель-Шейха близько пів години кружляв над аеропортом. Всьому виною недавнє посилення вітру. Пілоти зробили кілька кіл на висоті 1 000 метрів, чекаючи поліпшення умов, однак пішли у Бориспіль.

Фото: літак намагався зробити посадку в Одесі, але не вдалося

При цьому польський національний перевізник – авіакомпанія LOT скасувала сьогоднішній рейс з Варшави, можливо через нововведення, що стосуються пандемії.

За даними метеослужби аеропорту, зараз температура близько 0, пориви західного вітру до 16 метрів в секунду, злітно-посадкова смуга покрита снігом шаром 5 мм, коефіцієнт зчеплення 0,36 (у нормальних сухих умовах 0,60).

Нагадаємо, що одеський аеропорт через снігопад скасував декілька рейсів.