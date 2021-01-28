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    Ситуація в Одеському аеропорті: смугу чистять, літаки сідають, але один борт полетів до Борисполя

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    <p>У зв'язку з негодою один з рейсів вирішив зробити посадку у Борисполі&nbsp;</p> - Ситуація в Одеському аеропорті: смугу чистять, літаки сідають, але один борт полетів до Борисполя

    У зв'язку з негодою один з рейсів вирішив зробити посадку у Борисполі 

    Фото з відкритих джерел

    Протягом дня має прибути вісім рейсів, аеродромні служби розчищають злітно-посадкову смугу

    Одеський аеропорт працює у штатному режимі, попри складні погодні умови. Про це пише «Думская».

    Першим сьогодні вранці прибув літак «Турецьких авіаліній», «Віндроуз» з Борисполя трохи запізнився, але теж не відчував труднощів при посадці.

    Водночас літак авіакомпанії SkyUp рейсом з Шарм-ель-Шейха близько пів години кружляв над аеропортом. Всьому виною недавнє посилення вітру. Пілоти зробили кілька кіл на висоті 1 000 метрів, чекаючи поліпшення умов, однак пішли у Бориспіль.

    Фото: літак намагався зробити посадку в Одесі, але не вдалося
    Фото: літак намагався зробити посадку в Одесі, але не вдалося

    При цьому польський національний перевізник – авіакомпанія LOT скасувала сьогоднішній рейс з Варшави, можливо через нововведення, що стосуються пандемії.

    За даними метеослужби аеропорту, зараз температура близько 0, пориви західного вітру до 16 метрів в секунду, злітно-посадкова смуга покрита снігом шаром 5 мм, коефіцієнт зчеплення 0,36 (у нормальних сухих умовах 0,60).

    Нагадаємо, що одеський аеропорт через снігопад скасував декілька рейсів.

    Теги: Київ Аеропорт Бориспіль Одеса Одещина літак аеропорт снігопад SkyUp
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