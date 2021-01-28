Через снігопад у Києві масові ДТП
До опівдня поліція зафіксувала майже 70 ДТП у столиці
Сьогодні, 28 січня, станом на 12:00 годину у Києві зареєстровано 67 повідомлення про дорожньо-транспортні пригоди. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.
Усі автопригоди в посиленому режимі опрацьовують патрульні та відновлюють рух.
Патрульні закликають водіїв під час погіршення погодних умов:
- бути максимально обережними, пильними й не відволікатись від кермування;
- не залишати авто на тротуарах, узбіччях й крайніх смугах доріг.
Як повідомлялося, з ночі працівники комунальної корпорації «Київавтодор» продовжують очищати та обробляти протиожеледними засобами магістралі, підйоми та спуски, мости і шляхопроводи. Наразі працює 359 одиниць спецтехніки. Також продовжують роботу 236 працівників у складі 37 бригад із ручного прибирання.
28 січня у столиці через сильний снігопад і ожеледицю оголошено I рівень небезпеки, жовтий.
Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.
Поради водіям під час ожеледиці:
- потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;
- при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
- не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
- в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.
Поради пішоходам:
- ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, та ступайте на всю підошву;
- не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів та струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;
- при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
- будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
- враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази.
Пішоходам під час ожеледиці також необхідно бути особливо уважними на проїжджій частині – переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора.
У зв'язку зі снігопадом із 6:30 28 січня Київ обмежив в'їзд вантажівок.