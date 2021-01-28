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    Через снігопад у Києві масові ДТП

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    Снігопад і ожеледиця спричинили ДТП у Києві - Через снігопад у Києві масові ДТП
    Снігопад і ожеледиця спричинили ДТП у Києві
    Фото ілюстративне

    До опівдня поліція зафіксувала майже 70 ДТП у столиці

    Сьогодні, 28 січня, станом на 12:00 годину у Києві зареєстровано 67 повідомлення про дорожньо-транспортні пригоди. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва. 

    Усі автопригоди в посиленому режимі опрацьовують патрульні та відновлюють рух.

    Патрульні закликають водіїв під час погіршення погодних умов:

    • бути максимально обережними, пильними й не відволікатись від кермування;
    • не залишати авто на тротуарах, узбіччях й крайніх смугах доріг.

    Як повідомлялося, з ночі працівники комунальної корпорації «Київавтодор» продовжують очищати та обробляти протиожеледними засобами магістралі, підйоми та спуски, мости і шляхопроводи. Наразі працює 359 одиниць спецтехніки. Також продовжують роботу 236 працівників у складі 37 бригад із ручного прибирання.

    28 січня у столиці через сильний снігопад і ожеледицю оголошено I рівень небезпеки, жовтий

    Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.

    Поради водіям під час ожеледиці:

    • потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;
    • при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
    • не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
    • в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

    Поради пішоходам:

    • ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, та ступайте на всю підошву;
    • не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів та струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;
    • при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
    • будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
    • враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази.

    Пішоходам під час ожеледиці також необхідно бути особливо уважними на проїжджій частині – переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора.

    У зв'язку зі снігопадом із 6:30 28 січня Київ обмежив в'їзд вантажівок.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ снігопад
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