Через снігопад у Києві масові ДТП

Снігопад і ожеледиця спричинили ДТП у Києві

До опівдня поліція зафіксувала майже 70 ДТП у столиці

Сьогодні, 28 січня, станом на 12:00 годину у Києві зареєстровано 67 повідомлення про дорожньо-транспортні пригоди. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Усі автопригоди в посиленому режимі опрацьовують патрульні та відновлюють рух.

Патрульні закликають водіїв під час погіршення погодних умов:

бути максимально обережними, пильними й не відволікатись від кермування;

не залишати авто на тротуарах, узбіччях й крайніх смугах доріг.

Як повідомлялося, з ночі працівники комунальної корпорації «Київавтодор» продовжують очищати та обробляти протиожеледними засобами магістралі, підйоми та спуски, мости і шляхопроводи. Наразі працює 359 одиниць спецтехніки. Також продовжують роботу 236 працівників у складі 37 бригад із ручного прибирання.

28 січня у столиці через сильний снігопад і ожеледицю оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.

Поради водіям під час ожеледиці:

потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;

при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Поради пішоходам:

ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, та ступайте на всю підошву;

не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів та струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;

при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази.

Пішоходам під час ожеледиці також необхідно бути особливо уважними на проїжджій частині – переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора.

У зв'язку зі снігопадом із 6:30 28 січня Київ обмежив в'їзд вантажівок.