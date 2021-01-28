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    За добу травмувалося 58 одеситів: семеро госпіталізували

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    В Одесі другий день сильний снігопад - За добу травмувалося 58 одеситів: семеро госпіталізували
    В Одесі другий день сильний снігопад
    Фото: Думская

    Одну людину з травмою доставлено до відділення нейрохірургії

    В Одесі через негоду, сильні снігопади та пориви вітру, постраждали 58 осіб. Зокрема, госпіталізували 7 осіб. Про це з посиланням на мерію міста повідомляє одеське видання «Думська».

    Двоє людей постраждали через падіння дерев. Один з потерпілих був доставлений у відділення нейрохірургії.

    «58 осіб звернулися за минулу добу в одеські травмпункти з приводу травм, отриманих на вулиці у результаті негоди», – повідомили у мерії. 

    Вранці повідомлялося, що в Одесі другий день сильний снігопад, через який у місті зупинився рух електротранспорту. За ніч в Одесі впало майже 500 дерев і стовбурових гілок, а також три опори зовнішнього освітлення.

    Також 123 населених пункти Одеської області і чотири мікрорайони Одеси залишаються без світла через негоду.

    Нагадаємо, заборонили рух державними трасами в Одеській і Миколаївській областях. На трасі Київ – Одеса утворилися кілометрові пробки.

    Як повідомлялося, на Україну обрушився активний циклон. Місцями висота снігових заметів перевищувала метр.
    Теги: Одеса снігопад негода пробки
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