За добу травмувалося 58 одеситів: семеро госпіталізували
В Одесі другий день сильний снігопад
Фото: Думская
Одну людину з травмою доставлено до відділення нейрохірургії
В Одесі через негоду, сильні снігопади та пориви вітру, постраждали 58 осіб. Зокрема, госпіталізували 7 осіб. Про це з посиланням на мерію міста повідомляє одеське видання «Думська».
Двоє людей постраждали через падіння дерев. Один з потерпілих був доставлений у відділення нейрохірургії.
«58 осіб звернулися за минулу добу в одеські травмпункти з приводу травм, отриманих на вулиці у результаті негоди», – повідомили у мерії.
Вранці повідомлялося, що в Одесі другий день сильний снігопад, через який у місті зупинився рух електротранспорту. За ніч в Одесі впало майже 500 дерев і стовбурових гілок, а також три опори зовнішнього освітлення.
Також 123 населених пункти Одеської області і чотири мікрорайони Одеси залишаються без світла через негоду.
Нагадаємо, заборонили рух державними трасами в Одеській і Миколаївській областях. На трасі Київ – Одеса утворилися кілометрові пробки.
Як повідомлялося, на Україну обрушився активний циклон. Місцями висота снігових заметів перевищувала метр.
Двоє людей постраждали через падіння дерев. Один з потерпілих був доставлений у відділення нейрохірургії.
«58 осіб звернулися за минулу добу в одеські травмпункти з приводу травм, отриманих на вулиці у результаті негоди», – повідомили у мерії.
Вранці повідомлялося, що в Одесі другий день сильний снігопад, через який у місті зупинився рух електротранспорту. За ніч в Одесі впало майже 500 дерев і стовбурових гілок, а також три опори зовнішнього освітлення.
Також 123 населених пункти Одеської області і чотири мікрорайони Одеси залишаються без світла через негоду.
Нагадаємо, заборонили рух державними трасами в Одеській і Миколаївській областях. На трасі Київ – Одеса утворилися кілометрові пробки.
Як повідомлялося, на Україну обрушився активний циклон. Місцями висота снігових заметів перевищувала метр.