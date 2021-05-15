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    За добу другу дозу вакцини від коронавірусу отримали більше п’яти тисяч осіб

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    Минулої доби 18335 людей було вакциновано першою дозою - За добу другу дозу вакцини від коронавірусу отримали більше п’яти тисяч осіб
    Минулої доби 18335 людей було вакциновано першою дозою
    Фото з відкритих джерел

    Найбільшу кількість щеплень за добу було проведено у Львівській області

    За добу 14 травня в Україні проти Covid-19 було щеплено 23638 осіб.

    Про це повідомляється на сайті МОЗ.

    З них 18335 людей було вакциновано першою дозою, другу дозу отримали 5 303 осіб.

    За 14 травня було зроблено на 2051 щеплення більше, ніж за попередню добу. Вакцинацію здійснювали силами 271 мобільних бригад з імунізації та 910 пунктів щеплень.

    Найбільшу кількість щеплень за добу було проведено у Львівській області – 2026, а за весь період вакцинальної кампанії – у м. Києві (99824 щеплення).

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    Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 950158 щеплень.

    Вакциновано 936499 осіб, з них 936497 людей отримали першу дозу, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 13661 особа (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).

    Нагадаємо, станом на 15 травня 2021 року в Україні зафіксовано 6796 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 347 дітей та 233 медпрацівники.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 2197 осіб, летальних випадків – 322, одужало – 17202 особи, здійснено тестувань – 7696.

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    Теги: епідемія щеплення вакцинація коронавірус
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