Столичний музей за 400 тис. грн замовляє соцдослідження про наслідки Революції гідності



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Учасники Революції гідності взимку 2013-2014 років у Києві

Участь в опитуванні візьмуть чоловіки та жінки віком 16–67 років, котрі живуть в Україні, за винятком тимчасово окупованих територій

Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Революції гідності 23 листопада заявив про намір укласти угоду з ТОВ «Український центр вивчення громадської думки «Соціоінформ» на проведення комплексного соціологічного дослідження про сприйняття громадськістю подій і наслідків Революції Гідності загальною вартістю 374 тис. грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

До кінця поточного року планується опитати 2 тис. респондентів віком 16–67 років, котрі живуть в Україні, за винятком тимчасово окупованих територій. Загальний обсяг анкети орієнтовно міститиме 40-50 питань.

Крім цього, узагальнені дані соцдослідження будуть презентовані для ЗМІ та обговорені у громадському і експертному середовищі.

На думку замовника, соціологічне опитування допоможе Музею більше дізнатися про свої потенційні аудиторії, їхні потреби та очікування; розробити і впровадити культурно-освітні програми для відвідувачі; створювати тимчасові та основну експозицію.

Конкурентами на торгах виступили столичне ТОВ «Перша рейтингова система» з пропозицією 485 тис. грн і ФОП Олена Дзюба – 373 тис. грн. Тендерний комітет відсіяв ФОП Дзюбу, яка не надала інформації про досвід складання аналітичного звіту.

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Український центр вивчення громадської думки «Соціоінформ» зареєстроване у червні 2000 року у Львові. Засновниками і власниками є львів’яни Людмила Лікверман і Наталія Зайцева-Чіпак.

Як відомо, київське ТОВ «Спеціальна науково-реставраційна проектно-будівельно-виробнича майстерня «Україна-Реставрація» за 148,81 млн грн реконструює алею Героїв Небесної Сотні від Майдану Незалежності до будинків 3-5 на алеї Героїв Небесної Сотні з облаштуванням пішохідної зони, благоустроєм та озелененням території. Перед цим знесуть і пересадять низку дерев, перенесуть капличку і хрест. Гарантійний строк становить десять років.

Усі роботи планують завершити не пізніше 30 вересня 2019 року.

Нагадаємо, що 28 червня цього року проект під назвою «Штурм пагорба» переміг у конкурсі проектів музею Революції гідності. Музей Революції гідності збудують у Києві за проектом німецьких архітекторів Яна Кляйхуса (Jan Kleihues) і Йоганеса Кресснера (Johannes Kressner). Компанія-переможець знана проектами в багатьох країнах, наразі за її розробками будують Національний музей в Осло. Архітектори Кляйхус та Кресснер пояснили, що проект музею поєднує минуле і майбутнє, а також сам музей і меморіал. Уздовж алеї Героїв Небесної Сотні зроблять ніші, в яких стоятимуть пам'ятники на честь загиблих. Пандус під нахилом вестиме людей уздовж них до музею і це буде фінальна точка «шляху пам'яті». В цілому, змагалися 66 проектів із 12 країн світу.

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