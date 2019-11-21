Столтенберг виступив за посилення підтримки України та Грузії



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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Столтенберг заявив, що країнам НАТО слід підвищувати витрати на оборону

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив на важливості України та Грузії, як партнерів Альянсу у Чорноморському регіоні.

Про це повідомляє «Голос Америки».

Він зазначив, що НАТО збільшило свою присутність в Чорноморському регіоні за останні кілька років.

«Ми погодили цього квітня пакет заходів, щоб проводити більше навчань та збільшити обмін інформацією», - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО згадав також співпрацю із Україною та Грузією, і закликав членів НАТО надати ресурси для підтримки двох країн.

«Я закликаю союзників надати необхідні ресурси та кадри, для того, щоб ми могли надавати їм більше практичної підтримки», - заявив Столтенберг.

Раніше Столтенберг заявив, що країнам НАТО слід підвищувати витрати на оборону, щоб не допустити повторення кримського сценарію.