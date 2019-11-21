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    Столтенберг виступив за посилення підтримки України та Грузії

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    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг - Столтенберг виступив за посилення підтримки України та Грузії
    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

    Столтенберг заявив, що країнам НАТО слід підвищувати витрати на оборону

    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив на важливості України та Грузії, як партнерів Альянсу у Чорноморському регіоні.

    Про це повідомляє «Голос Америки».

    Він зазначив, що НАТО збільшило свою присутність в Чорноморському регіоні за останні кілька років.

    «Ми погодили цього квітня пакет заходів, щоб проводити більше навчань та збільшити обмін інформацією», - сказав Столтенберг.

    Генсек НАТО згадав також співпрацю із Україною та Грузією, і закликав членів НАТО надати ресурси для підтримки двох країн.

    «Я закликаю союзників надати необхідні ресурси та кадри, для того, щоб ми могли надавати їм більше практичної підтримки», - заявив Столтенберг.

    Раніше Столтенберг заявив, що країнам НАТО слід підвищувати витрати на оборону, щоб не допустити повторення кримського сценарію.

    НАТО Єнс Столтенберг
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