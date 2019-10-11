Мінкульт вніс до чорного списку акторів фільму «Ополченочка»



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Фільм «Ополченочка» прославляє проросійських бойовиків на Донбасі

Станом на сьогодні у списку Мінкульту всього 151 особа

Міністерство культури України 11 жовтня оновило перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

Список, опублікований на сайті міністерства, поповнився чотирма прізвищами.

Це російські актори із скандального пропагандистського фільму «Ополченочка», який прославляв проросійських бойовиків на Донбасі: Наталія Колоскова, Юрій Міронцев, Марія Перн, Анатолій Фалинський.

Їхні прізвища, як повідомляється, були внесені до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, 9 жовтня.

Станом на сьогодні у списку Мінкульту всього 151 особа.

Як відомо, прообразом головної героїні фільму «Ополченочка», знятого на окупованій території Луганщини, була колишня «заступниця командира полку ДНР» Світлана Дрюк, яка перейшла на бік української армії.

До слова, 9 жовтня на блокпості в місті Кремінна на Луганщині сталися сутички між поліцією та добровольцями і ветеранами, які хотіли проїхати в Золоте, аби не допустити розведення сил. Поліція затримала двох осіб, один правоохоронець отримав тілесні ушкодження внаслідок наїзду автомобіля.

Як відомо, президент РФ Володимир Путін звинуватив президента України Володимира Зеленського у тому, що він не може забезпечити відведення українських військ у межах розведення сил біля Золотого і Петровського на Донбасі.

Зеленський під час спілкування з журналістами на пресмарафоні заявив про те, що не знає, чи можлива його зустріч з Путіним.

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