Колись тут вирувало життя. Як виглядає покинутий термальний курорт в Новій Зеландії



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Власники закрили комплекс 12 місяців тому на ремонт, але судячи з цих кадрів, роботи так і не розпочалися

В інтернеті з'явилися неймовірні фотографії, що демонструють колись популярний термальний аквапарк в Новій Зеландії, який зараз знаходиться у занедбаному стані.

Комплекс побудований навколо гарячих підземних джерел, розташованих на північ від Окленда, і включає в себе 26 басейнів і різних гірок. Він був найбільшим аквапарком в країні, його відвідували понад 350 тисяч чоловік в рік.

Власники закрили комплекс 12 місяців тому на ремонт, але судячи з цих кадрів, роботи так і не розпочалися.