Стрілянина біля нічного клубу у Мельбурні: чоловік помер у лікарні



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Жертви отримали жахливі поранення від кулі, випущеної у безпосередній близькості, додав Стампер

Один з постраждалих внаслідок стрілянини біля клубу в Мельбурні помер у лікарні

В результаті стрілянини з проїжджаючої повз машини біля нічного клубу в австралійському місті Мельбурн був убитий охоронець і поранені троє чоловіків. Про це повідомила поліція Австралії, пише Reuters.

«Один охоронець помер у лікарні, інший чоловік був у критичному стані, а двоє уникли небезпечних для життя травм», - йдеться в повідомленні.

The Age додає, що охоронець отримав вогнепальне поранення у обличчя.

У неділю стрілянина сталася близько 3.20 ранку у жвавому районі розваг південно-східного передмістя Мельбурна Прахана, повідомили у поліції.

За словами інспектора по розслідуванню вбивств Ендрю Стампера, схоже, що постріли були випущені з машини в цьому районі в натовп, що стояв біля нічного клубу. Стрілянина здійснювалася з вкраденого автомобіля Porsche Cayenne.

Троє охоронців і людина, що стояла у черзі, були доправлені до лікарні із вогнепальними пораненнями, повідомила поліція на телевізійній прес-конференції у Мельбурні.

Жертви отримали жахливі поранення від кулі, випущеної у безпосередній близькості, додав Стампер. Поки не було жодних припущень про те, чи була атака пов'язана із тероризмом.

Австралія заборонила напівавтоматичну зброю і почала її викуп після бійні у Порт-Артурі у 1996 році, коли були застрелені 35 осіб. Уряд також встановив, що населення не може мати вогнепальної зброї з метою самозахисту. Вся вогнепальна зброя має бути зареєстрованою та ліцензованою.