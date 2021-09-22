Замах на Шефіра. В Офісі президента назвали ймовірну причину

Перший помічник президента Сергій Шефір не постраждав під час нападу

Офіс Зеленського пов’язує напад на Шефіра із боротьбою проти олігархів

Напад на автомобіль Сергія Шефіра, першого помічника президента, можна кваліфікувати як «спробу демонстративного вбивства ключового члена команди, що пов’язано із боротьбою проти олігархів».

Так журналістам кількох видань прокоментував розстріл авто Шефіра радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

«Очевидно, що це відкритий, навмисний і вкрай жорстокий напад із застосуванням автоматичної зброї не можна кваліфікувати інакше, ніж спробу демонстративного вбивства ключового члена команди», – заявив Подоляк.

Він додав, що наразі правоохоронними органами проводяться всі необхідні заходи для затримання злочинців. У Київській області оголошено план перехоплення.

«Відразу скажу, що ми, безумовно, пов'язуємо цей напад з агресивною і навіть войовничою кампанією протидії активній політиці Глави держави. Політиці, спрямованої на істотне зниження традиційного впливу тіньових олігархів на суспільні процеси, а також на знищення політико-фінансових угруповань, що відверто працюють на наших зовнішніх опонентів», – додав радник Єрмака.

За словами Подоляка, наразі відбувається «ситуативне об'єднання полукрімініальних політичних і економічних суб'єктів, для яких детінізація, деолігархізація і проведення судової реформи – пряма загроза їх безбідного існування».

Радник Єрмака вважає, що ті, що не мають суспільної підтримки, «вирішили піти шляхом фізичного залякування».

Подоляк підкреслив, що політика Зеленського залишиться незмінною, а «відповіддю на злочинні дії будуть ще більш жорсткі антиолігархічні і антикримінальні рішення влади».

Нагадаємо, 22 вересня близько 10 години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра. В автомобіль потрапило понад 10 куль. Поранено водія.

Нацполіція оприлюднила фото з місця події. Відомо, що Шефір не постраждав, а його водія у важкому стані доставили у лікарню «Феофанія».