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    Студенти з Тунісу та Марокко намагалися лісом мігрувати до Словаччини

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    Жоден з затриманих не мав при собі документів, що посвідчують особу - Студенти з Тунісу та Марокко намагалися лісом мігрувати до Словаччини
    Жоден з затриманих не мав при собі документів, що посвідчують особу

    Двоє чоловіків з Тунісу та один з Марокко навчаються в одному з Харківських вишів

    Прикордонники Чопського загону сьогодні, 1 грудня, затримали неподалік села Сторожниця трьох чоловіків, які намагалися пройти лісом до Словаччини. Про це повідомляє пресслужба Чопського прикордонного загону.

    Зазначається, що двоє чоловіків з Тунісу та один з Марокко вже навіть перелізли загороджувальний паркан, але за 30 метрів до лінії кордону їх зупинили військовослужбовці відділу «Ужгород».

    «Жоден з затриманих не мав при собі документів, що посвідчують особу. Під час фільтраційних заходів було встановлено, що вони є студентами одного з Харківських вишів. Правопорушники підтвердили свій намір потрапити до країн Євросоюзу з метою незаконної міграції», ─ йдеться у повідомленні.

    Іноземців притягнуть до відповідальності за ч.2ст.204-1 КупАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

    Теги: прикордонники студенти чоловік кордон університет
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