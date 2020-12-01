Студенти з Тунісу та Марокко намагалися лісом мігрувати до Словаччини

Жоден з затриманих не мав при собі документів, що посвідчують особу

Двоє чоловіків з Тунісу та один з Марокко навчаються в одному з Харківських вишів

Прикордонники Чопського загону сьогодні, 1 грудня, затримали неподалік села Сторожниця трьох чоловіків, які намагалися пройти лісом до Словаччини. Про це повідомляє пресслужба Чопського прикордонного загону.

Зазначається, що двоє чоловіків з Тунісу та один з Марокко вже навіть перелізли загороджувальний паркан, але за 30 метрів до лінії кордону їх зупинили військовослужбовці відділу «Ужгород».

«Жоден з затриманих не мав при собі документів, що посвідчують особу. Під час фільтраційних заходів було встановлено, що вони є студентами одного з Харківських вишів. Правопорушники підтвердили свій намір потрапити до країн Євросоюзу з метою незаконної міграції», ─ йдеться у повідомленні.

Іноземців притягнуть до відповідальності за ч.2ст.204-1 КупАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».