Надзвичайна подія на столичному підприємстві: робітнику відрізало ноги
Під час роботи за станком ноги чоловіка потрапили під прес
У вівторок, 1 грудня, на одному з підприємств на вулиці Промисловій у Києві сталася надзвичайна подія: чоловік втратив обидві ноги під пресом.
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
Ноги чоловіка, який працював за станком, потрапили під прес, відрізало обидві ступні.
Чоловіка госпіталізували до лікарні.
На місці працює слідчо-оперативна група, працівники якої мають встановити всі обставини трагічної події.
Зазначається, що покаліченому робітнику 25 років.
Як повідомлялося, 1 грудня в одному з сіл Жовківського району Львівщини водій снігоприбирального автомобіля наїхав на чоловіка, який лежав на дорозі. Потерпілий помер на місці.
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