Надзвичайна подія на столичному підприємстві: робітнику відрізало ноги

Під час роботи за станком ноги чоловіка потрапили під прес

У вівторок, 1 грудня, на одному з підприємств на вулиці Промисловій у Києві сталася надзвичайна подія: чоловік втратив обидві ноги під пресом.

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

Ноги чоловіка, який працював за станком, потрапили під прес, відрізало обидві ступні.

Чоловіка госпіталізували до лікарні.

На місці працює слідчо-оперативна група, працівники якої мають встановити всі обставини трагічної події.

Зазначається, що покаліченому робітнику 25 років.

Як повідомлялося, 1 грудня в одному з сіл Жовківського району Львівщини водій снігоприбирального автомобіля наїхав на чоловіка, який лежав на дорозі. Потерпілий помер на місці.

29 листопада в Оболонському районі Києва стався трагічний випадок: з 10 поверху будинку випав 19-річний юнак.