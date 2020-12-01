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    Надзвичайна подія на столичному підприємстві: робітнику відрізало ноги

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    Чоловіка з ампутацією ніг терміново шпиталізували - Надзвичайна подія на столичному підприємстві: робітнику відрізало ноги
    Чоловіка з ампутацією ніг терміново шпиталізували
    Фото ілюстративне

    Під час роботи за станком ноги чоловіка потрапили під прес

    У вівторок, 1 грудня, на одному з підприємств на вулиці Промисловій у Києві сталася надзвичайна подія: чоловік втратив обидві ноги під пресом.

    Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

    Ноги чоловіка, який працював за станком, потрапили під прес, відрізало обидві ступні.

    Чоловіка госпіталізували до лікарні.

    На місці працює слідчо-оперативна група, працівники якої мають встановити всі обставини трагічної події.

    Зазначається, що покаліченому робітнику 25 років.

    Як повідомлялося, 1 грудня в одному з сіл Жовківського району Львівщини водій снігоприбирального автомобіля наїхав на чоловіка, який лежав на дорозі. Потерпілий помер на місці. 

    29 листопада в Оболонському районі Києва стався трагічний випадок: з 10 поверху будинку випав 19-річний юнак.

    Теги: трагедія Київ завод чоловік
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