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    На Закарпатті чоловік закопав на подвір’ї понад тисячу набоїв

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    Під час обшуку на подвір&rsquo;ї поліція виявила і вилучила ящик з 1080 набоями калібру 5,45 - На Закарпатті чоловік закопав на подвір’ї понад тисячу набоїв
    Під час обшуку на подвір’ї поліція виявила і вилучила ящик з 1080 набоями калібру 5,45

    Чоловік не зміг пояснити, навіщо ховав набої

    На Закарпатті 45-річний житель Великих Ком’ят закопав 1080 набоїв до автоматичної зброї. Про це повідомляє місцеве видання mukachevo.net.

    Зазначається, що він не зміг пояснити правоохоронцям, навіщо сховав набої.

    Місцеві жителі повідомили правоохоронців, що їхній сусід може переховує у себе велику кількість бойових набоїв.

    Під час обшуку на подвір’ї поліція виявила і вилучила ящик з 1080 набоями калібру 5,45.

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    На Закарпатті чоловік закопав на подвір’ї понад тисячу набоїв
    На Закарпатті чоловік закопав на подвір’ї понад тисячу набоїв

    Речові докази слідчі направили на експертизу, а за фактом незаконного зберігання боєприпасів слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України.

    Поліція встановлює походження та мету зберігання чоловіком такої кількості набоїв.

    Теги: Закарпаття схованка зброї поліція чоловік
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