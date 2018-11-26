Створення ДБР може стати зразком реформи держслужби



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Близько 300 слідчих ДБР 27 листопада урочисто складуть присягу

Процес створення Державного бюро розслідувань (ДБР) може послужити зразком реформи державної служби в Україні.

Як повідомляє прес-служба відомства, процедура відбору керівників і слідчих бюро була максимально прозорою. Співбесіди з кандидатами транслювалися в прямому ефірі на спеціальному каналі в Youtube.

Зазначається, що проводилися спеціальні перевірки претендентів, в тому числі на добропорядність і непричетність до корупції. Особлива увага приділялася психофізіологічному дослідженню на поліграфі.

Без результатів перевірки на детекторі брехні в ряди ДБР не потрапив жоден кандидат, запевняє прес-служба.

Як відомо, у вівторок, 27 листопада, близько 300 слідчих ДБР урочисто складуть присягу. В цей же день бюро почне працювати над першими кримінальними справами.

Нагадаємо, 16 листопада 2017 року переможцем конкурсу на посаду директора бюро було обрано Романа Трубу.

Верховна Рада прийняла Закон про створення ДБР 12 листопада 2015 року. Створення цього органу передбачено Конституцією України: до нього повинні перейти від прокуратури функції досудового розслідування. Бюро буде розслідувати злочини, скоєні вищими посадовими особами, службовцями НАБУ і САП, а також військовими злочинцями.

ДБР, поряд з Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) і Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП), стало ще одним правоохоронним органом, запущеним з нуля. Створення бюро є однією з умов надання Євросоюзом безвізового режиму Україні, а також частиною реформи прокуратури, оскільки ДБР забирає у неї функцію досудового розслідування.

Джерело: Факти