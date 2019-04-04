Стюардеса заразилася на кір від пасажира і опинилась у комі



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Незважаючи на щеплення (вона була щеплена однією порцією вакцини), реакція організму жінки на зараження була дуже сильною

Стюардеса авіакомпанії «Ель-Аль» була госпіталізована у важкому стані після того, як заразилася на кір на борту рейсу 002, що летів з нью-йоркського аеропорту JFK у Тель-Авів. Про це повідомляє УНН з посиланням на «Новини Ізраїлю».

Стюардеса заразилася на кір від інфікованого пасажира, який знаходився на борту. Незважаючи на щеплення (вона була щеплена однією порцією вакцини), реакція організму жінки на зараження була дуже сильною.

Повідомляють, що 43-річну жінку ввели в стан штучної коми і під'єднали до апарату штучного дихання.

Зазначається, що літак вилетів з JFK 26 березня і приземлився в «Бен-Гуріоні» 27 березня.

МОЗ Ізраїлю закликало усіх, хто летів цим рейсом і бачить у себе симптоми хвороби, негайно звернутися до сімейного лікаря (бажано по телефону) і максимально скоротити перебування в публічному просторі - в навчальних закладах, громадському транспорті і магазинах.

Нагадаємо, в Україні з початку року на кір захворіли 35 тис. осіб. Рівень захворюваності знову почав зростати.