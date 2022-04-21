Співпрацював з окупантами. Суд арештував херсонського депутата з промерської сили

Депутат активно брав участь у створенні проросійськими медіа пропагандистських матеріалів приходу «руського миру» на Херсонщину

Депутата Херсонської міськради від політичної партії «Нам тут жити», який підозрюється у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу), взято під варту. Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

За даними слідства, обранець, діючи всупереч присязі, перейшов на бік ворога. Маючи доступ до документів, він збирав та передавав так званому куратору – представнику країни-агресора відомості щодо проукраїнських політичних діячів, активістів, представників правоохоронних органів та учасників бойових дій на сході України, а також іншу інформацію.

Окрім цього підозрюваний закликав посадовців регіону співпрацювати з окупантами, організовував розміщення особового складу військовослужбовців РФ та сприяв у проведенні ремонту їх техніки.

З метою дискредитації діючої влади депутат активно брав участь у створенні проросійськими медіа пропагандистських матеріалів приходу «руського миру» на Херсонщину.

За вчинення кримінального правопорушення підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

За інформацією місцевих ЗМІ, депутатом, якого правоохоронці підозрюють у держзраді, є Ілля Карамаліков. У березні 2022 року Карамаліков організував в Херсоні так звану «народну міліцію», яка за його словами функціонувала як підрозділ КП «Муніципальна варта» і патрулювала місто Херсон, захищаючи від мародерів.

При цьому місто Херсон під час комендантської години і вдень повністю контролюється російськими військовими. Про ефективність роботи «народної міліції» Карамалікова може свідчити той факт, що сам Карамаліков повідомляв про пограбування невідомими у формі російських військових волонтерського центру в приміщенні його нічного клубу Amigo в мікрорайоні «Корабел» Херсона.

Як відомо, партія «Нам тут жити» належить міському голові Херсона Ігорю Колихаєву.