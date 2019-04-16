Скандальна церковна справа: суд арештував нерухомість та землю Януковича



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нині покійний предстоятель Української православної церкви Митрополит Київського і всієї України Володимир (Сабодан) і екс-президент Віктор Янукович

Президент-втікач проходить підозрюваним в організації зречення від престолу нині покійного митрополита УПЦ МП Володимира

Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно екс-президента Віктора Януковича, який з лютого 2014 року переховується у Росії.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 26 березня.

Під арешт потрапило майно, яке залишається власністю Януковича: земельна ділянка загальною площею 1,7688 га у с. Нові Петрівці під Києвом, квартира, два машиномісця площами 20 кв. м і 19,9 кв. м та житловий будинок у «Вишгородському масиві» (Київ).

У клопотанні ГПУ зазначено, що 21 листопада 2016 року колишній президент отримав підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 365 КК України, що виразилося в організації незаконного позбавлення волі особистого помічника нині покійного предстоятеля Української православної церкви Митрополита Київського і всієї України Володимира (Сабодана), митрополита Олександра Драбинка, вчиненому шляхом перевищення службових повноважень за попередньою змовою групою осіб та здійснюваному протягом тривалого часу.

За даними слідства, Янукович планував організацію зречення митрополита Володимира від престолу з метою обрання у подальшому лояльного предстоятеля. Він доручив Захарченку зібрати через підпорядковані йому відомства компрометуючу інформацію на осіб, які були наближені до предстоятеля УПЦ МП. Аналогічне завдання отримав і міліціянт Коряк.

Для досягнення злочинного плану співробітники спеціального батальйону судової міліції «Грифон» протягом шести місяців 2013 року, виконуючи незаконний наказ екс-начальника ГУ МВС України в Києві Валерія Коряка, утримували владику Олександра на території Києва та Київської області з метою змусити його переконати митрополита Володимира відмовитись від посади предстоятеля.

Заходи безпеки щодо митрополита Драбинка були зняті лише 22 лютого 2014 року після втечі з України екс-президента Віктора Януковича і його команди.

1 лютого 2019 року Печерський районний суд надав дозвіл на затримання екс-президента Віктора Януковича з метою приводу до суду для обрання запобіжного заходу.

Як повідомляв «Главком», 26 березня суд арештував нерухомість колишнього міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка у скандальній церковній справі.

Під арештом опинилися житловий будинок загальною площею 440,8 кв. м, квартира площею 160,7 кв. м у Києві на вул. Щорса, 44а, два машиномісця площами 18,4 кв. м і 23,2 кв.м у Києві на вул. Драгомирова Михайла, 12.