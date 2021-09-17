Киянину не сподобався припаркований у його дворі автомобіль, тож він його підпалив

Правоохоронці з'ясували, що до підпалу причетний киянин, 1994 року народження, який підпалив автомобіль із пасажирської сторони та втік із місця події

Автомобіль «ГАЗ» тривалий час стояв у дворі будинку і в ньому зберігалися фрукти та овочі

У Києві чоловік підпалив автомобіль з овочами та фруктами, бо йому не сподобалося, як був запаркований «ГАЗ». Про це повідомляє пресслужба поліція Києва.

«До поліції надійшло повідомлення про те, що у дворі багатоповерхівки на вулиці Ольжича горить авто. На момент прибуття правоохоронців пожежа була ліквідована співробітниками ДСНС. Внаслідок загорання ніхто не постраждав», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські з`ясували, що автомобіль «ГАЗ» тривалий час стояв у дворі будинку і в ньому зберігалися фрукти та овочі. Як розповів тимчасово виконував обов’язків начальника Шевченківського управління поліції Віталій Чернишенко, під час огляду місця події слідчо-оперативна група вилучила залишки склянки та змиви паливно-мастильних матеріалів:

«Ми провели невідкладні оперативно-розшукові заходи та встановили, що до скоєння злочину причетний уродженець міста Києва, 1994 року народження, який підпалив автомобіль із пасажирської сторони та втік із місця події. Оперативні працівники встановили місце перебування зловмисника та доставили до управління поліції. Чоловік зізнався у скоєнні злочину та пояснив свій вчинок тим, що хотів провчити власника автомобіля через те, що він, на його думку, неправильно припаркував «ГАЗ», – зазначили у поліції.

Правоохоронці з`ясували, що фігурант раніше мав проблеми із законом через незаконне зберігання наркотиків та зброї.

«Слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури зловмиснику повідомлено про підозру. Нині ми готуємо клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі», – зазначив полковник поліції.

Нагадаємо, у середині липня у місті Боярка невідомі вночі підпалили легкове авто місцевого жителя. Внаслідок займання згорів Volkswagen Golf і розташований поряд автомобіль Volkswagen Transporter, а також гараж потерпілого. Встановлено, що пожежа спричинила власнику збитків на суму близько 500 тис. грн.

Також, у лютому поліція затримала киянина, який підпалив автівку.