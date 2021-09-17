Суд залишив ексміністра часів Януковича під цілодобовим домашнім арештом
Колишній міністр залишатиметься під цілодобовим домашнім арештом щонайменше до 29 вересня
Київський апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом колишнього міністра транспорту та зв’язку Миколу Рудьковського, підозрюваного у викраденні та катуванні керівника компанії «Нафтогазвидобування». Про це повідомляє пресслужба Київського апеляційного суду.
«16 вересня 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги, подані прокурором та стороною захисту на ухвалу Солом’янського районного суду міста Києва від 2 вересня 2021 року, якою змінено підозрюваному Р. запобіжний захід з домашнього арешту у визначений період доби на цілодобовий домашній арешт до 29 вересня 2021 року включно», – йдеться у повідомленні.
За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 2 вересня 2021 року залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту та прокуратури – без задоволення.
Нагадаємо, у червні суд відправив ексміністра транспорту під варту, його підозрюють у викраденні та катуванні підприємця.
Згодом суд відпустив ексчиновника під домашній арешт.
Нагадаємо, раніше були опубліковано записи розмов Семінського та Андрія Мельника, якого називають «кримінальним авторитетом» і якого якраз звинувачують у викраденні ексдиректора «Нафтогазвидобування».
На записах Семінський і Мельник обговорюють відбирання акцій «Нафтогазвидобування» у родини Рудьковського та їх перерозподіл.