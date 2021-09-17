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    Суд залишив ексміністра часів Януковича під цілодобовим домашнім арештом

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    Ексміністр Микола Рудськовський фігурує у справі щодо викраденні та катуванні керівника компанії &laquo;Нафтогазвидобування&raquo; - Суд залишив ексміністра часів Януковича під цілодобовим домашнім арештом
    Ексміністр Микола Рудськовський фігурує у справі щодо викраденні та катуванні керівника компанії «Нафтогазвидобування»
    фото з відкритих джерел

    Колишній міністр залишатиметься під цілодобовим домашнім арештом щонайменше до 29 вересня

    Київський апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом колишнього міністра транспорту та зв’язку Миколу Рудьковського, підозрюваного у викраденні та катуванні керівника компанії «Нафтогазвидобування». Про це повідомляє пресслужба Київського апеляційного суду.

    «16 вересня 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги, подані прокурором та стороною захисту на ухвалу Солом’янського районного суду міста Києва від 2 вересня 2021 року, якою змінено підозрюваному Р. запобіжний захід з домашнього арешту у визначений період доби на цілодобовий домашній арешт до 29 вересня 2021 року включно», – йдеться у повідомленні.

    За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 2 вересня 2021 року залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту та прокуратури – без задоволення.

    Нагадаємо, у червні суд відправив ексміністра транспорту під варту, його підозрюють у викраденні та катуванні підприємця.

    Згодом суд відпустив ексчиновника під домашній арешт.

    Нагадаємо, раніше були опубліковано записи розмов Семінського та Андрія Мельника, якого називають «кримінальним авторитетом» і якого якраз звинувачують у викраденні ексдиректора «Нафтогазвидобування».

    На записах Семінський і Мельник обговорюють відбирання акцій «Нафтогазвидобування» у родини Рудьковського та їх перерозподіл.

    Теги: суд міністр арешт викрадення Микола Рудьковський
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    Суд залишив ексміністра часів Януковича під цілодобовим домашнім арештом