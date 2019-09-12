Суд дозволив заочне розслідування щодо екснардепа-втікача Бакуліна



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З 4 липня 2018 року Бакулін перебуває у розшуку офіційної бази МВС України

Колишнього чиновника часів Януковича підозрюють у створенні злочинної організації та великої розтрати коштів

Печерський районний суд Києва надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно оголошеного у розшук народного депутата України VIII скликання Євгена Бакуліна.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на резолютивну частини ухвали від 9 вересня.

Генеральна прокуратура підозрює експолітика у низці важких злочинів передбачених ч. 1 ст. 255 (Створення злочинної організації), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (Привласнення і розтрата майна групою осіб), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (Легалізація коштів), ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України (Службове підроблення).

15 березня 2018 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Бакуліна. Однак він сам на засідання не з'явився, бо нібито лікувався.

Його викликали на допит в березні 2018 року, але, за інформацією ГПУ, депутат давно перебуває за кордоном.

З 4 липня 2018 року Бакулін перебуває у розшуку офіційної бази МВС України.

За даними ЗМІ, Євген Бакулін, який у 2010-2014 рр. очолював НАК «Нафтогаз України», фігурує у так званій справі «вишки Бойка». За версією слідства, Бакулін спільно з іншими учасниками злочинної організації спланував і організував закупівлю самопідіймальних бурових установках, придбаних за понад $400 млн.