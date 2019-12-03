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    Суд дозволив заочно заарештувати екснардепа Жеваго

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    Костянтину Жеваго, який був власником банку Фінанси і кредит, закидають причетність до розтрати 2,5 млрд гривень банку - Суд дозволив заочно заарештувати екснардепа Жеваго
    Костянтину Жеваго, який був власником банку Фінанси і кредит, закидають причетність до розтрати 2,5 млрд гривень банку

    У пресслужбі Жеваго раніше повідомляли, що він знаходиться на лікуванні за кордоном

    Суд дозволив арештувати колишнього народного депутата ІІІ-VIII скликань Костянтина Жеваго. Його оголошено в міжнародний розшук. Про це повідомляє пресслужба Генеральної прокуратури України.

    «Слідчий суддя задовольнив клопотання, підтримане прокурором ГПУ, про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою колишньому народному депутату України ІІІ-VIII скликань, який підозрюється в організації розтрати майна одного з банків України та легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України). У зв’язку із систематичною неявкою до органу досудового розслідування його оголошено у міжнародний розшук та слідчим суддею надано дозвіл на його затримання», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що вказана ухвала суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою є підставою для затримання підозрюваного за межами України та видачі такої особи компетентним органам України.

    Нагадаємо, 27 вересня було повідомлено про підозру Костянтину Жеваго в причетності до розкрадання коштів банку, де він є бенефіціарним власником, на суму 2,5 млрд грн.

    Також нагадаємо, 9 жовтня екснардепа було оголошено в розшук.

    Нагадаємо, Жеваго фігурує в справі про розтрату 2,5 млрд грн банку Фінанси та кредит, який знаходиться в стані ліквідації з грудня 2015 року. У пресслужбі Жеваго раніше повідомляли, що він знаходиться на лікуванні за кордоном.

     Читайте також: Трубу прорвало. Глава ДБР відзвітував про справи Пашинського, Жеваго і Порошенка

     

    суд фінанси розшук
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