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    На мітингах у Москві затримано ще одного соратника Навального

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    На мітингах у Москві затримано ще одного соратника Навального

    Іллю Яшина схопили в результаті «спецоперації»

    У Москві затримали політика Іллю Яшина. Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter.

    «Ціла спецоперація, щоб нас затримати», – прокоментував політик своє затримання. За його словами, його везуть у відділ поліції.

    «Ми з Андрієм Пивоваровим. Нас затримує поліція. Тут п'ять співробітників ОМОНу, двоє оперативників центру «Е» (відповідає за профілактику «екстремізму») і кілька співробітників ДПС. Наш автомобіль блокують, нічого не говорять, крім того, що від нас вимагають пройти до відділу, де будуть складати протокол », – заявив Ілля Яшин РБК.

    Яшин є не тільки лідером вуличної опозиції, але ще й очолює Красносільський муніципальний округ Москви.

    У неділю в столиці та інших містах Росії проходять несанкціоновані акції на підтримку заарештованого після повернення в Росію опозиціонера Олексія Навального. У центрі Москви обмежено рух пішоходів, закрито на вхід і вихід сім станцій столичного метрополітену, змінено рух громадського наземного транспорту. Проводяться затримання учасників акції.

    Серед затриманих – дружина Навального Юлія, яку затримали неподілік від СІЗО «Матроська тиша», де утримується її чоловік.

    Теги: Росія СІЗО протест Олексій Навальний дружина
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