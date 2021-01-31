На мітингах у Москві затримано ще одного соратника Навального

Іллю Яшина схопили в результаті «спецоперації»

У Москві затримали політика Іллю Яшина. Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter.

«Ціла спецоперація, щоб нас затримати», – прокоментував політик своє затримання. За його словами, його везуть у відділ поліції.

«Ми з Андрієм Пивоваровим. Нас затримує поліція. Тут п'ять співробітників ОМОНу, двоє оперативників центру «Е» (відповідає за профілактику «екстремізму») і кілька співробітників ДПС. Наш автомобіль блокують, нічого не говорять, крім того, що від нас вимагають пройти до відділу, де будуть складати протокол », – заявив Ілля Яшин РБК.

Яшин є не тільки лідером вуличної опозиції, але ще й очолює Красносільський муніципальний округ Москви.

У неділю в столиці та інших містах Росії проходять несанкціоновані акції на підтримку заарештованого після повернення в Росію опозиціонера Олексія Навального. У центрі Москви обмежено рух пішоходів, закрито на вхід і вихід сім станцій столичного метрополітену, змінено рух громадського наземного транспорту. Проводяться затримання учасників акції.

Серед затриманих – дружина Навального Юлія, яку затримали неподілік від СІЗО «Матроська тиша», де утримується її чоловік.