Суд над Заманою перенесли на вечір



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Володимир Замана, як повідомили в ГПУ, провів реформу структури ЗСУ, яка «фактично готувала анексію Криму та «Новоросії» Facebook Стаса Козлюка

Захист обґрунтував клопотання необхідністю ознайомлення з матеріалами справи

Печерський райсуд Києва, який обирає запобіжний захід екс-начальнику Генштабу ЗСУ Володимиру Замані, оголосив перерву у засіданні до 19.00.

«Задовольнити клопотання сторони захисту. Оголошую перерву у засіданні до 19.00», - оголосив суддя В'ячеслав Підпалий.

Захист обґрунтував клопотання необхідністю ознайомлення з матеріалами справи.

Нагадаємо, вранці 25 лютого військовою прокуратурою спільно з СБУ затримано за держзраду колишнього керівника Генштабу Збройних сил, генерал-полковника Володимира Заману.

Генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що Заману затримали через реформу структури ЗСУ, яка «фактично готувала анексію Криму та «Новоросії».

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що суд над Заманою буде відкритим. Затриманого доправили до Печерського районного суду.

Як відомо, Володимир Замана обіймав посади командувача Військово-морських сил ЗСУ, а також начальника Генерального штабу ЗСУ з 18 лютого 2012 року по 19 лютого 2014 року.

Джерело: Укрінформ