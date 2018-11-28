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    Суд назвав дату розгляду справи «Львівського бронетанкового заводу»

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    Суд назвав дату розгляду справи «Львівського бронетанкового заводу»

    Справа стосується розтрати бюджетних коштів «Львівського бронетанкового заводу» під час поставки двигунів для бронетехніки

    Солом’янський районний суд призначив розгляд справ про розтрату бюджетних коштів державного підприємства «Львівський бронетанковий завод» на грудень і лютий.

    Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

    Справа стосується розтрати бюджетних коштів «Львівського бронетанкового заводу» під час поставки двигунів для бронетехніки Центральному бронетанковому управлінню Збройних Сил України, уточнює САП.

    Збитки державі оцінюються в суму понад 14 мільйонів гривень.

    За повідомленням, суд розглянув звернення учасників процесу і відмовив у задоволенні клопотання сторони захисту про повернення обвинувального акту.

    Судові засідання для розгляду обвинувального акту САП по суті мають відбутись 13 грудня 2018-го і 4 лютого 2019 року.

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    Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила справу щодо можливих правопорушень на Львівському бронетанковому заводі до суду в липні 2018 року.

    Як відомо, НАБУ та САП затримали посадовців Збройних сил України та ДП «Львівський бронетанковий завод» за організацію корупційної схеми із вживаними двигунами. Зокрема, замість нових двигунів для танків Т-72 закупалися двигуни, які раніше були у використанні. Таким чином, за даними слідства, вони у 2015 році вчинили розтрату бюджетних коштів на суму 28,5 млн грн.

    Зазначимо, що влітку 2017 року Тимків на підставі ухвали слідчого судді був відсторонений від виконання обов’язків директора Львівського бронетанкового заводу, що, у відповідності до норм законодавства, унеможливило його звільнення до закінчення строку дії відсторонення.
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