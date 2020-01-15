Суд оштрафував міністра Малюську на 38 тис. гривень за невиконання рішення суду
Суд наклав штраф на Дениса Малюську в розмірі 38 420 гривень, половину штрафу в розмірі 19 210 гривень належить стягнути на користь позивача, другу половину - на користь держбюджету
Окружний адміністративний суд Києва оштрафував міністра юстиції Дениса Малюську на 38 420 гривень за невиконання рішення суду. Про це йдеться в матеріалах суду.
Зазначається, що позивач звернувся до суду з позовною заявою, в якій просив Міністерство юстиції скасувати результати конкурсу на посаду державного експерта експертної групи з правової обізнаності директора з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Мінюстиції, а також просив зобов'язати міністерство визначити його одним з переможців конкурсу на обіймання відповідної посади.
Суд прийняв рішення скасувати результати конкурсу на посаду держексперта і зобов'язати Мін'юст переглянути їх без урахування поділу на групи за загальним рейтингом і прийняти відповідне рішення.
Крім того, було стягнуто на користь позивача зазнані ним витрати зі сплати судового збору в розмірі 704 гривень за рахунок бюджетних асигнувань Мін'юсту.
Суд також зобов'язав Мін'юст подати до суду звіт про виконання рішення в строк до 19 листопада 2019 року.
За результатами розгляду звіту суд дійшов висновку, що рішення Окружного адміністративного суду не було виконано.
Суд встановив новий строк для його виконання - до 12 грудня 2019 року, але рішення залишилося невиконаним.
Таким чином, суд прийняв рішення накласти штраф на Малюську в розмірі 38 420 гривень за невиконання рішення суду, при цьому половину штрафу в розмірі 19 210 гривень належить стягнути на користь позивача, другу половину - на користь державного бюджету.
Крім того, було встановлено новий строк для подання звіту про виконання рішення Окружного адмінсуду - до 6 лютого 2020 року.
Нагадаємо, у грудні Мальсюка задекларував 1,056 млн гривень пенсії, переказаній йому Міжнародним банком реконструкції та розвитку (США). Він також спростував інформацію ЗМІ про його намір подати у відставку через низьку зарплату.