Мін'юст планує ініціювати перегляд закону про люстрацію



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Денис Малюська: закон про люстрацію потребує змін

Міністерство врахує рішення Європейського суду з прав людини

Міністерство юстиції має намір ініціювати перегляд закону «Про очищення влади» (люстрацію) з урахуванням рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Про це міністр юстиції Денис Малюська повідомив в інтерв'ю виданню «РБК-Україна».

«Будемо (ініціювати перегляд закону про люстрацію). Питання тільки в тому, як і коли ми це зробимо, але однозначно закон про люстрацію потребує змін з урахуванням рішення ЄСПЛ», - сказав він.

Зі слів Малюськи, поки що не зрозуміло, яким чином вносити зміни, оскільки в рішенні ЄСПЛ йдеться про баланс, а не про конкретні норми.

При цьому міністр зазначив, що Україна має намір оскаржити рішення ЄСПЛ для більш чіткої аргументації суду в частині необхідних змін до закону.

«У нас ще є час для прийняття рішення, але, швидше за все, ми подамо скаргу на розгляд Великої палати ЄСПЛ. Хоча б для того, щоб чіткіше зрозуміти аргументацію суду», - підкреслив міністр.

Нагадаємо, у Верховну Раду вже внесено законопроєкт «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про очищення влади».

Його автором є народний депутат Максим Бужанський зі «Слуги народу».

Як повідомлялося, Європейський суд з прав людини 17 жовтня ухвалив рішення, яким визнав, що звільнення державних службовців на підставі закону України «Про очищення влади» (люстрацію) призвело до порушення їхніх прав.