  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Мін'юст планує ініціювати перегляд закону про люстрацію

    • Розсилка
    <p>Денис Малюська: закон про люстрацію потребує змін</p> - Мін'юст планує ініціювати перегляд закону про люстрацію

    Денис Малюська: закон про люстрацію потребує змін

    Міністерство врахує рішення Європейського суду з прав людини

    Міністерство юстиції має намір ініціювати перегляд закону «Про очищення влади» (люстрацію) з урахуванням рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Про це міністр юстиції Денис Малюська повідомив в інтерв'ю виданню «РБК-Україна».

    «Будемо (ініціювати перегляд закону про люстрацію). Питання тільки в тому, як і коли ми це зробимо, але однозначно закон про люстрацію потребує змін з урахуванням рішення ЄСПЛ», - сказав він.

    Зі слів Малюськи, поки що не зрозуміло, яким чином вносити зміни, оскільки в рішенні ЄСПЛ йдеться про баланс, а не про конкретні норми.

    При цьому міністр зазначив, що Україна має намір оскаржити рішення ЄСПЛ для більш чіткої аргументації суду в частині необхідних змін до закону.

    «У нас ще є час для прийняття рішення, але, швидше за все, ми подамо скаргу на розгляд Великої палати ЄСПЛ. Хоча б для того, щоб чіткіше зрозуміти аргументацію суду», - підкреслив міністр.

    Нагадаємо, у Верховну Раду вже внесено законопроєкт «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про очищення влади».

    Його автором є народний депутат Максим Бужанський зі «Слуги народу».

    Як повідомлялося, Європейський суд з прав людини 17 жовтня ухвалив рішення, яким визнав, що звільнення державних службовців на підставі закону України «Про очищення влади» (люстрацію) призвело до порушення їхніх прав.

    суд міністр депутат люстрація ЄСПЛ Міністерство юстиції закон Україна Максим Бужанський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ