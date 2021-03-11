Суд покарав чоловіка за заклики знищити Зеленського і його партію

Дії обвинуваченого підпадали під кримінальну статтю щодо насильницької зміни

Деснянський районний суд Чернігова оштрафував на 14,4 тис. грн чоловіка, обвинуваченого за ч. 2 ст. 109 КК України («Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади»).

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 5 березня.

За даними досудового розслідування, обвинувачений протягом жовтня-листопада 2019 року розмістив у соціальній мережі «Одноклассники» два дописи такого змісту:

«ПреЗЕдент Владимир Зеленскій хочет сделать из Украины колонию для своих Западных Хозяев! Все что сейчас происходит в стране, все к чему мы движемся - направлено на уничтожение украинского народа и государственности! Но Мы - не рабы! Пора остановить ЗЕленого коротышку и не допустить гибели государства Украина! Украинцы, долой ЗЕ- режим! Вернем силой власть народу и демократию в страну! Настало время преЗЕдента-клоуна и его шайку повесить на Майдане!».

«Слуги Народа - это сборище жуликов и проходимцев! Здесь и новые «профессионалы» и старые «решалы», которые хотят «допилить» Украйну! Так почему же все молчат? Вы все еще в эйфории от своего «выбора»? Ждете доллар по 250 гривен или когда западные буржуи скупят всю землю? Пора избавиться от этой власти пока она не уничтожила НАС! Покажем силу и гнев народа сволочам! Всех депутатов - кастрировать и четвертовать публично!».

Як з’ясувала судово-лінгвістична експертиза Чернігівського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, у вказаних публікаціях містяться заклики-звернення до невизначеного числа осіб – мешканців України – насильницьким шляхом повалити українську владу в особі президента України Володимира Зеленського та депутатів Верховної Ради України парламентської фракції «Слуга народу», знищивши їх фізично та повернути владу народу України.

У суді обвинувачений повністю визнав вину. Повідомив, що в «Одноклассниках» виявив розміщені одним з його друзів, а саме, дівчиною з Донецької області, два матеріали вищенаведеного змісту, які закликали до знищення президента України та депутатів Верховної Ради. Цей допис йому здався актуальним, тому він натиснув кнопку «подобається», внаслідок чого вказана інформація з`явилась у нього на електронній сторінці.

Особисто він нікому не надсилав цього повідомлення, але усвідомлює, що його розміщення на своїй сторінці автоматично дає можливість бачити цю інформацію кожному, хто заходить до нього на цю сторінку. З приводу вчиненого жалкує та розкаюється.

Під час допиту двоє свідків повідомили суду, що у соцмережі натрапили на дописи обвинуваченого, які мали сепаратистський характер. А тому одразу заявили в управління СБУ в Чернігівській області.

Попри те, що ч. 2 ст. 109 КК України передбачає обмеженням волі, суд не став ув’язнювати чоловіка та розцінив його злочин як нетяжкий. Також на пом`якшення покарання вплинули щире каяття обвинуваченого та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Крім штрафу, обвинувачений заплатить 10,3 тис. грн на процесуальні витрати із залучення експерта.